iOS 19'un hangi özellikleri sahip olacağı ortaya çıktı

Yayınlanma: 09.03.2025 - 22:34

Güncelleme: 09.03.2025 - 22:34

Apple, iOS 19'u 2025'in sonlarına doğru yayınlamayı planlıyor. iPhone 17'nin tanıtılmasının ardından diğer desteklenen iPhone'lara gelecek olan iOS 19'un sunacağı özellikler arasında Apple Intelligence'ın(AI) daha fazla uygulamaya ulaşması yer alacak. Yeni bir özellik ya da köklü değişiklikler iOS 19'un ilk sürümüyle gelmeyecek gibi duruyor.

DAHA AKILLI SIRI VE DAHASI iOS 20'YE KALDI

iOS 19 ile iPhone'da bulunan mevcut özellikler geliştirilecek. Hatta, AI özelliklerinin Siri odaklı olanlarının da iOS 20'ye kalacağı söyleniyor. Yani 2026'ya.

Şirketin iOS 18 Siri'ye gelecek özellikler konusunda çok geride kalması göz önüne alındığında bunun 2026'ya kalmış olması olası duruyor.

Apple, WWDC 2025'te yeni ve farklı yapay zeka özellikleri de sunmayacak.