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iOS 26, eski iPhone'ları nasıl etkileyecek?

iOS 26, eski iPhone'ları nasıl etkileyecek?

16.06.2025 19:54:00
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Haber Merkezi
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iOS 26, eski iPhone'ları nasıl etkileyecek?

Apple'ın iOS 26'yı tanıtmasının ardından beta sürümü yayınlandı. iOS 26, iPhone 11'leri ve iPhone 12'leri nasıl etkileyecek?

iOS 26'nın beta sürümü yayınlandı. Henüz daha ilk beta güncellemesi yayınlanan sürümün hatalarla dolu olduğu aktarılıyor. Bunun yanı sıra her yeni sunulan güncelleme sürümünün eski iPhone'ları yavaşlattığı ve performansını düşürdüğü de biliniyor. Peki iOS 26, iPhone 11 ve iPhone 12 modellerini nasıl etkileyecek?

ESKİ iPHONE'LARDA iOS 26 NASIL OLACAK?

Apple'ın 9 Haziran'da tanıttığı iOS 26 kısa bir süre önce beta sürümüyle kullanıcıyla buluştu. Tasarımsal olarak değişiklikleri içerin iOS 26'da yapay zeka özelliklerinin bir kısmı da sunuluyordu. iOS 26 için yayınlanan ilk geliştirici beta sürümü ise iPhone 11'de ve iPhone 12'de test edildi.


iAppleBytes isimli YouTube kanalı, beta sürümünü eski iPhone'larda denediği videoyu yayınladı. iOS 26 yüklendikten sonra yapılan performans testlerinde tahmin edilenin aksine çok fazla geride kalmadı. Aksine anlamlı olmayan bir fark yaşandı. Geekbench CPU testi yapılan telefonlardan birinde iOS 18.5 ve diğerinde iOS 26 çalıştırıldı. 

Yapılan testler sonucu iOS 26'nın beta sürümü iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 modellerinde kararlı sürüme kıyasla geride kalsa da performans kaybı fazla olmadı. Burada iOS 26'nin ilk beta sürümünde etkinlikte tanıtılan tüm özelliklerin yer almamasının da etkisi büyük. 

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