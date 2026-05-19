iOS 27 ile iPhone kullanıcılarına sunulacak bazı özellikler açıklandı

19.05.2026 18:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Apple, iOS 27 ile bazı erişilebilirlik özellikleri sunacak. Yeni gelecek erişilebilirlik özellikleri de bu kapsamda açıklandı.
Apple, haziran ayında yeni iOS 27 sürümünü duyuracak. Yeni özellikler ve daha çok yapay zeka özelliğinin sunulması beklenen işletim sisteminde bazı erişilebilirlik özellikleri de yer alacak. Apple, yeni yaptığı açıklamayla iPhone kullanıcılarına sunulacak özellikleri açıkladı. Buna göre yapay zeka sistemleri odaklı olacak özelliklere ek olarak, görme ve konuşma desteği özellikler de yer alacak. 

iOS 27 ile gelecek erişilebilirlik özellikleri

Yeni gelecek özellikler araksında VoiceOver sistemi, kişisel ses oluşturma araçlarının yanı sıra yapay zeka desteğine dayanan büyüteç yer alacak. Apple Intelligence altyapısının erişilebilirlik tarafıyla entegre çalışması bekleniyor. 

Yayınlanan kısa klipte sunulması beklenen özelliklerden biri de Magnifier adı verilen uygulama oluyor. Bu kullanıcıların iPhone kamerasını kullanarak çevresindeki herhangi bir tabelayı, notu ya da nesneyi öğrenebilmesine imkan sağlayacak. Kullanıcı, yabancı bir şey olduğunu düşündüğünde telefonun kamerasını açarak oranın fotoğrafını çekecek. Kullanıcıya ne olduğu sesli bir şekilde söylenecek. 

Bu özellik görme sorunları yaşayan kullanıcılara kolaylık sunacak.

VoiceOver, yeni sürümle uygulama ya da görselleri daha doğru şekilde yorumlayabilecek. 

Apple'ın daha önce sunmuş olduğu Personal Voice özelliği ile kişisel ses oluşturma sistemi geliştiriliyor. Kullanıcılar burada kendi seslerine benzeyen dijital sesler oluşturabiliyor. iOS 27 ile bu sistem çok daha gelişmiş hale gelecek. 

Küresel yapay zeka harcamalarının, bu yıl tahminlerden hızlı artış göstererek 2,59 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.
Günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, fark edilmeden omurga sağlığını tehdit eden yeni bir risk alanı oluşturuyor.
Hollanda menşeili bir yolcu gemisinde patlak veren salgınla yeniden dünya gündemine oturan hantavirüs hakkında ezber bozan bir araştırma yayımlandı. İsviçreli bilim insanları, virüsün vücuttan temizlense bile spermde yıllarca canlı kalabildiğini saptadı.