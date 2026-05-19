iOS 27 ile iPhone kullanıcılarına sunulacak bazı özellikler açıklandı

Apple, haziran ayında yeni iOS 27 sürümünü duyuracak. Yeni özellikler ve daha çok yapay zeka özelliğinin sunulması beklenen işletim sisteminde bazı erişilebilirlik özellikleri de yer alacak. Apple, yeni yaptığı açıklamayla iPhone kullanıcılarına sunulacak özellikleri açıkladı. Buna göre yapay zeka sistemleri odaklı olacak özelliklere ek olarak, görme ve konuşma desteği özellikler de yer alacak.

iOS 27 ile gelecek erişilebilirlik özellikleri

Yeni gelecek özellikler araksında VoiceOver sistemi, kişisel ses oluşturma araçlarının yanı sıra yapay zeka desteğine dayanan büyüteç yer alacak. Apple Intelligence altyapısının erişilebilirlik tarafıyla entegre çalışması bekleniyor.

Apple has just unveiled the first Apple Intelligence coming in iOS 27:



Now with Apple Intelligence, VoiceOver is more powerful than ever in helping users who are blind or have low vision explore their surroundings and onscreen images. pic.twitter.com/4rCi7niLfA — Aaron (@aaronp613) May 19, 2026

Yayınlanan kısa klipte sunulması beklenen özelliklerden biri de Magnifier adı verilen uygulama oluyor. Bu kullanıcıların iPhone kamerasını kullanarak çevresindeki herhangi bir tabelayı, notu ya da nesneyi öğrenebilmesine imkan sağlayacak. Kullanıcı, yabancı bir şey olduğunu düşündüğünde telefonun kamerasını açarak oranın fotoğrafını çekecek. Kullanıcıya ne olduğu sesli bir şekilde söylenecek.

Bu özellik görme sorunları yaşayan kullanıcılara kolaylık sunacak.

VoiceOver, yeni sürümle uygulama ya da görselleri daha doğru şekilde yorumlayabilecek.

Apple'ın daha önce sunmuş olduğu Personal Voice özelliği ile kişisel ses oluşturma sistemi geliştiriliyor. Kullanıcılar burada kendi seslerine benzeyen dijital sesler oluşturabiliyor. iOS 27 ile bu sistem çok daha gelişmiş hale gelecek.