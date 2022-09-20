iOS 16.0.2 yolda: Hangi sorunlar düzelecek?
Bir süre önce yayımlanan iOS 16 özellikle yeni iPhone 14 serisinde büyük sorunlara yol açtı. İşte bu sorunları toptan çözmesi beklenen iOS 16.0.2 yolda!
Apple'ın yeni sunduğu iOS 16 getirdiği yeniliklerden ziyade sorunlarıyla daha sık gündem olmaya başladı. The Wall Street Journal'ın kaynaklarına göre başta kontrolsüz kopyalama ve kamera titremelerini düzeltecek güncellemesi önümüzdeki hafta kullanıcılara sunulacak.
iOS 16.0.2 yakında geliyor
Farklı iPhone modellerinde farklı sorunlar yaşayan kullanıcılar, yakın zamanda iOS 16 ile birlikte uygulamalar arası bir şeyi kopyalamakta dahi sorun yaşamaya başlamıştı. Her seferinde kullanıcıya metin yapıştırmak istediğinde izin isteyen komutun beklenmeyen bir davranış olarak bildirilmesi yeni güncellemeyi zorunlu hale getirmiş.
Öte yandan yayımlanacak güncellemenin AirDrop ile paylaşım yapamama ve iPhone 14 modellerinde yaşanan kasma ve titreme sorunlarına da çözüm sunması bekleniyor. Bu sorunların yanında iPhone 14 Pro modellerinde yaşanan Snapchat ve Instagram kamerası titremesi veya donması sorunlarının da çözümü söz konusu güncelleme olacak.
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- Kraliçe'nin cenaze törenine bu görüntü damga vurdu
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi 'afiş' provokasyonu
- 'Muhalefetin iktidara gelmesi halinde...'