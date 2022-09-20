iOS 16.0.2 yolda: Hangi sorunlar düzelecek?

20 Eylül 2022 Salı, 15:39

Apple'ın yeni sunduğu iOS 16 getirdiği yeniliklerden ziyade sorunlarıyla daha sık gündem olmaya başladı. The Wall Street Journal'ın kaynaklarına göre başta kontrolsüz kopyalama ve kamera titremelerini düzeltecek güncellemesi önümüzdeki hafta kullanıcılara sunulacak.

iOS 16.0.2 yakında geliyor

Farklı iPhone modellerinde farklı sorunlar yaşayan kullanıcılar, yakın zamanda iOS 16 ile birlikte uygulamalar arası bir şeyi kopyalamakta dahi sorun yaşamaya başlamıştı. Her seferinde kullanıcıya metin yapıştırmak istediğinde izin isteyen komutun beklenmeyen bir davranış olarak bildirilmesi yeni güncellemeyi zorunlu hale getirmiş.

Öte yandan yayımlanacak güncellemenin AirDrop ile paylaşım yapamama ve iPhone 14 modellerinde yaşanan kasma ve titreme sorunlarına da çözüm sunması bekleniyor. Bu sorunların yanında iPhone 14 Pro modellerinde yaşanan Snapchat ve Instagram kamerası titremesi veya donması sorunlarının da çözümü söz konusu güncelleme olacak.