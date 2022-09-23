iPhone'lardaki sorunları çözen iOS 16.0.2 yayımlandı
iOS 16'nın yayımlanmasının ardından iPhone kullanıcıları farklı farklı sorunlar yaşamaya başlamıştı. Bunu çözmek için iOS 16.0.2 yayımlandı. İşte detaylar:
Apple'ın yenilikleri ve sorunları bir arada barındırdığı iOS 16 yazılımı için güncelleme yayımlandı. iOS 16.0.2 güncellemesinin kameradaki titreme sorunu da dahil olmak üzere diğer pek çok sorunu çözdüğü belirtiliyor. Kopyala, yapıştır tarafında da bazı kullanıcılar sorun yaşıyordu.
iOS 16.0.2 güncellemesi yayımlandı
Yeni yayımlanan iOS güncellemesi temelde iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max tarafında yaşanan sorunları çözüyor. Kamera titremesi ve kopyalama tarafındaki sorunlara ek olarak, mesajlar, e-posta ve odak tarafında küçük yenilikler var. Siri, Dikte, Harita, Erişebilirlik ve AirPods Pro 2 desteği de güncelleme ile gelenler arasında yerini alıyor.
iPhone kullanıcıları yenilikleri merakla beklediği için iOS 16'nın yayımlandığı ilk iki günde yüzde 11'in üzerinde indirildi. iOS 16'ya bu kadar hızlı geçen iPhone kullanıcıları sorunlar yaşadıktan sonra internet üzerinden Apple'ı topa tuttu ve yeni hata düzelten güncelleme kısa süre içinde yayımlandı.
iOS 16 güncellemesinin kullanılabildiği iPhone modelleri:
- iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
- iPhone Xr, iPhone Xs, iPhone Xs Max
- iPhone X
- iPhone 8, iPhone 8 Plus
iPhone SE, iPhone SE (2022)
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