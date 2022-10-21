iOS kullanıcılarına sunulan güncellemede sorun var!

21 Ekim 2022 Cuma, 19:27

Apple'ın yeni iOS güncellemesinde farklı kullanıcılar farklı sorunlar ile karşılaşıyordu. iOS 15.7.1 güncellemesiyle ilgili yapılan paylaşımlar, genellikle iPhone 12 Pro ve iPhone 13 Pro kullanıcıları tarafından yapıldı. Peki, Face ID özelliğinin çalışmama sorunu hangi güncellemeden kaynaklanıyor ve Apple açıklama yaptı mı?

FACE ID ÇALIŞMIYOR

iOS 15.7.1 Release Candidate yükleyen iPhone kullanıcıları, Face ID teknolojisinin telefonlarında çalışmadığını tespit etti. Bunun üzerine Face ID’yi sıfırlayan kişiler, Yüz Kimliği Bulunamıyor diye hata aldı ve bu durum özelliğin tamamen bozulmasına neden oldu.

Shiftdelete.net'in haberine göre Release Canditate kullanıcıları, genellikle güncellemenin son sürümünü alıyorlar. Bu yüzden sorunun düzeltilmemesi durumunda yayınlanacak genel sürümde de aynı hata yaşanabilir.

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, 1. nesil iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcıları iOS 16’yı indiremiyor. Ek olarak bazı iPhone kullanıcıları da tercih etmemesi nedeniyle hala iOS 15 kullanıyor. Bu nedenle de Apple’ın iOS 15 sürümündeki sorunlara kısa sürede el atması bekleniyor. Apple, iOS 15.7.1 güncellemesinin Face ID çalıştırmamasıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Fakat Reddit ve Twitter kullanıcılarının paylaşımları nedeniyle firmanın kısa sürede bir açıklama yapması gerekiyor.

Teknoloji devi Apple, ek olarak iOS 16.1 güncellemesini de önümüzdeki Pazartesi günü piyasaya sürecek. Firma, yeni güncellemeyle ilgil yaptığı açıklamada Apple Fitness Plus’ın iPhone’lara geleceğini açıkladı. Bunun dışında birçok yenilik ve iyileştirme iOS 16.1 ile birlikte kullanıcılara sunulacak.