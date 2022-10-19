iOS 16.1 güncellemesini bekleyenler için tarih verildi

19 Ekim 2022 Çarşamba, 12:13

Apple'ın arayüz değişikliği dahi sunduğu iOS 16 yazılımı bazı modellerde sorunları da beraberinde getirmişti. Yeni piyasaya sürülen iPhone 14'lerde ekran ve kamera sorunlarına neden olan yazılım güncellemesi iPhone 11 gibi daha eski modellerde dokunmatik ekranın bozulmasına ve bazı şarj sorunlarına neden olmuştu.

iOS 16.1 NELER SUNACAK?

Söz konusu sorunları çözmek adına iOS 16'nın farklı sürümlerini yayımlayan Apple, iOS 16.1 için 24 Ekim tarihini işaret etti. Apple en son iPhone kullanıcıları için iOS 16.0.3'ü indirmeye sunmuştu. Yeni yazılım sürümünde ise iPhone 14 Pro ve Pro Max özelinde sunulan Dynamic Island tarafına eklemeler var.

Direkt maç skorlarının Dynamic Island üzerinden sunulmasına olanak sağlayacak yeni güncelleme bunlara ek olarak, Wallet üzerinden dijital anahtar paylaşımı ve iCloud Paylaşılan Fotoğraflar Arşivi gibi hizmetleri kullanıma açacak.

Yeni güncellemeyle aynı zamanda Canlı Etkinlikler adlı bir altyapı gelecek. Apple tarafından özellik şu şekilde tanımlanıyor:

''Canlı Etkinlikler, kullanıcıların spor karşılaşmaları, antrenmanlar, araç paylaşımı veya yemek siparişi gibi etkinlikleri doğrudan Kilit Ekranı’ndan gerçek zamanlı olarak takip etmelerine yardımcı olan yeni bir özellik.”

Durum çubuğunda yer alan pil yüzdesinin göstergesi de artık diğer modellerde açılabilecek.

iOS 16 alan iPhone modelleri

-iPhone 13

-iPhone 13 mini

-iPhone 13 Pro

-iPhone 13 Pro Max

-iPhone 12

-iPhone 12 mini

-iPhone 12 Pro

-iPhone 12 Pro Max

-iPhone 11

-iPhone 11 Pro

-iPhone 11 Pro Max

-iPhone XS

-iPhone XS Max

-iPhone XR

-iPhone X

-iPhone 8

-iPhone 8 Plus

-iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller