Yayınlanma: 21.11.2023 - 16:37

Güncelleme: 21.11.2023 - 16:37

iOS'ta bulunan Paylaşım Sayfası, içeriğinizi kişilerinizle veya diğer uygulamalarla hızlı bir şekilde paylaşmanızı sağlayan bir özelliktir. Bu sayfa üzerindeki uygulamaları kişiselleştirmek, istediğiniz uygulamaları eklemenizi, çıkartmanızı ve sıralamanızı sağlar. Peki iOS paylaşım sayfasındaki uygulamalar nasıl özelleştirilir?

IOS PAYLAŞIM SAYFASINDAKI UYGULAMALAR NASIL ÖZELLEŞTİRİLİR?



Safari, Fotoğraflar veya Dosyalar gibi paylaşılabilir içeriğe sahip bir uygulamayı açın. İçeriği görüntüledikten sonra Paylaş simgesine dokunun (üzerinde ok işareti olan bir kareye benzer). Uygulama simgeleri satırını sağa kaydırarak ikinci satırdaki uygulamaları gösterin. Satırın sonundaki "Daha Fazla" simgesine dokunun (üç nokta ile gösterilen). Sağ üst köşedeki "Düzenle" seçeneğine dokunun. "Sık Kullanılanlar" altında bulunan uygulamalar, Paylaşım Sayfasındaki ikinci satırda önceliklidir. Bir uygulamayı Favorilerinizden çıkarmak için yanındaki kırmızı eksi düğmesine dokunun; eklemek için ise Öneriler altındaki bir uygulamanın yanındaki yeşil artı düğmesine dokunun. Favori uygulamalarınızı düzenlemek için "hamburger" simgelerini (üç çizgi) kullanın. En üste taşıdığınız uygulamalar, Paylaşım Sayfanızdaki uygulama satırında öncelik kazanacaktır. Öneriler altında, yanındaki anahtarı değiştirerek uygulama ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. Düzenlemeyi tamamladıktan sonra sağ üst köşedeki "Bitti" seçeneğine dokunun. Paylaşım Sayfasına geri dönmek için ekranın sol üst köşesindeki "Bitti" seçeneğine dokunun.

Son olarak Paylaşım Sayfasındaki ilk seçenek her zaman Apple'ın AirDrop özelliği olacaktır ve bu seçenek kaldırılamaz.