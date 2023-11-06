Yayınlanma: 06.11.2023 - 16:29

Güncelleme: 06.11.2023 - 16:29

Apple Watch kullanıcıları için, watchOS 7 ile gelen yeni özellikler arasında hareket, egzersiz ve ayakta durma hedeflerinizi özelleştirebilme yeteneği bulunuyor. Bu, daha fazla kontrol ve motivasyon sağlar. Özellikle spor yaparak formda kalmayı hedefliyorsanız, bu özellik sizin için oldukça kullanışlı olabilir.

Önceden, Apple Watch kullanıcıları sadece hareket hedefini belirleyebilirken, egzersiz ve ayakta durma hedeflerini özelleştiremezdiler. Varsayılan olarak, egzersiz hedefi 30 dakika ve ayakta durma hedefi 12 saatti.

Ancak, watchOS 7 ile birlikte bu durum değişti. Egzersiz ve ayakta durma hedeflerinizi artık hareket hedefinden bağımsız olarak özelleştirebilirsiniz. Peki Apple Watch'ta stand ve egzersiz hedefi nasıl değiştirilir?



APPLE WATCH'TA STAND VE EGZERSİZ HEDEFİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

