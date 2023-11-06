Apple Watch'ta stand ve egzersiz hedefi nasıl değiştirilir?
Akıllı saatler spor yapan insanların hayatını oldukça kolaylaştırıyor. Birçok firma bu yüzden akıllı saatlere sporcular için özellikler ekliyor. Apple'ın akıllı saatleri Apple Watch'larda da bu özellikler bulunuyor. Peki Apple Watch'ta stand ve egzersiz hedefi nasıl değiştirilir?
Apple Watch kullanıcıları için, watchOS 7 ile gelen yeni özellikler arasında hareket, egzersiz ve ayakta durma hedeflerinizi özelleştirebilme yeteneği bulunuyor. Bu, daha fazla kontrol ve motivasyon sağlar. Özellikle spor yaparak formda kalmayı hedefliyorsanız, bu özellik sizin için oldukça kullanışlı olabilir.
Önceden, Apple Watch kullanıcıları sadece hareket hedefini belirleyebilirken, egzersiz ve ayakta durma hedeflerini özelleştiremezdiler. Varsayılan olarak, egzersiz hedefi 30 dakika ve ayakta durma hedefi 12 saatti.
Ancak, watchOS 7 ile birlikte bu durum değişti. Egzersiz ve ayakta durma hedeflerinizi artık hareket hedefinden bağımsız olarak özelleştirebilirsiniz. Peki Apple Watch'ta stand ve egzersiz hedefi nasıl değiştirilir?
APPLE WATCH'TA STAND VE EGZERSİZ HEDEFİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Apple Watch'unuzu uyandırmak için ekrana dokunun ve ardından ana ekrana gitmek için Digital Crown'a basın.
Aktivite simgesini bulun ve dokunun.
Hedefleri Değiştir'e dokunmak için aşağıya doğru kaydırın.
Taşıma hedefinizi ayarladıktan sonra, İleri'ye dokunun.
Bu ekranda, Egzersiz hedefinizi belirleyin. Egzersiz hedefinizi yalnızca beş dakikalık artışlar veya azalmalarla ayarlayabilirsiniz, minimum 10 dakika ve maksimum 60 dakika. Seçiminizi yapın ve İleri'ye basın.
Stand hedefinizi ayarlayabileceğiniz bir sonraki ekrana gelirsiniz. Stand hedefinizi 6 ile 12 saat arasında belirleyebilirsiniz. Seçiminizi yapın ve Tamam'a dokunun.
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