Apple Watch'ta ekran görüntüsü nasıl alınır?

Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:18

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:18

Apple Watch ekranının anlık görüntüsünü yakalamak, bir hata raporu hazırlamak veya belirli bir ekrandaki etkinlikleri paylaşmak için oldukça kullanışlı bir özellik bulunuyor.

Ancak, Apple Watch'ta ekran görüntüsü alma işlemini gerçekleştirmek için iPhone'unuzda belirli bir ayarı etkinleştirmeniz gerekiyor. İşte Apple Watch'ta ekran görüntüsü almanın yöntemi...

APPLE WATCH'TA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ NASIL ALINIR?

Apple Watch Ekran Görüntüsü Ayarları Nasıl Yapılır:

İlk adım olarak, iPhone'unuzdaki Watch uygulamasını açın. Saatim (My Watch) seçeneğine dokunun. Ardından Genel (General) bölümüne gidin. Aşağı kaydırın ve Ekran Görüntülerini Etkinleştir seçeneğinin yanındaki anahtarı açık (yeşil) konumuna getirin.

Artık Apple Watch'unuz ekran görüntüsü alma yeteneğine sahiptir. Ekran görüntüsü almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Apple Watch Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır:

Yakalamak istediğiniz ekranı açın. Ardışık olarak Apple Watch'un sağ tarafındaki Yan Düğmesi'ne ve Dijital Taç'a iki parmağınızla basın. Ekranınız kısa bir süre boyunca yanıp sönerek ekran görüntüsünün başarıyla kaydedildiğini gösterecektir.

Apple Watch ekran görüntüsü aldığınızda, bu görüntü otomatik olarak iPhone'unuzdaki Fotoğraf arşivine kaydedilir. Fotoğraflar uygulamasında, bu ekran görüntülerine kolayca erişebilmeniz için bir "Ekran Görüntüleri" klasörü bulunur.