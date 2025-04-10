WhatsApp'ın yeni özellikleri duyuruldu

Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:54

Güncelleme: 10.04.2025 - 17:54

WhatsApp için hangi yeni özelliklerin geleceğine yönelik bir duyuru yapıldı. Burada popüler mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulamasına sohbetler başta olmak üzere, aramalara ve kanallar tarafı için de yeni özellikler yolda.

WHATSAPP'A HANGİ ÖZELLİKLER GELİYOR?

Açıklanan bu özelliklerin bazıları geldi bazılarıysa yeni güncelleme aracılığıyla gelecek.

WhatsApp'a gelecek yeni özellikler