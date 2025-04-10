WhatsApp'ın yeni özellikleri duyuruldu

Meta, WhatsApp için farklı hizmetlerde kullanıcı deneyimini artırmak için yeni özellikler duyurdu.

WhatsApp'ın yeni özellikleri duyuruldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:54

WhatsApp için hangi yeni özelliklerin geleceğine yönelik bir duyuru yapıldı. Burada popüler mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulamasına sohbetler başta olmak üzere, aramalara ve kanallar tarafı için de yeni özellikler yolda. 

WHATSAPP'A HANGİ ÖZELLİKLER GELİYOR?

Açıklanan bu özelliklerin bazıları geldi bazılarıysa yeni güncelleme aracılığıyla gelecek. 

WhatsApp'a gelecek yeni özellikler

  • Grup sohbetlerinde çevrimiçi göstergesi
  • Gruplarda bildirimleri öne çıkarma
  • Birebir sohbetlerde etkinlik oluşturma
  • Dokunulabilir ifadeler
  • iPhone’da belge tarama
  • WhatsApp’ı iPhone’un varsayılan mesajlaşma ve arama uygulaması yapma
  • iPhone’da görüntülü aramalarda kıstırarak yakınlaştırma
  • Daha akıcı görüntülü aramalar
  • Kanallarda 60 saniyeye kadar video kaydedip paylaşma
  • Kanallarda sesli mesajların özetini alma
  • Kanallar için QR kod oluşturma

Etiketler: #whatsapp #WhatsApp özellik

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