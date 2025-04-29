WhatsApp artık o telefonlarda tarih oluyor: Son gün belli oldu!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:54

Güncelleme: 29.04.2025 - 17:55

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 5 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla köklü bir değişikliğe hazırlanıyor.

Meta tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok eski model akıllı telefon artık WhatsApp desteğinden yararlanamayacak.

WHATSAPP'TA BÜYÜK TEMİZLİK BAŞLIYOR

Teknolojideki hızlı ilerlemeler, uygulamaların da daha modern donanım ve yazılım gerektirmesine neden oluyor. WhatsApp, kullanıcı deneyimini ve güvenliğini artırmak için bazı eski işletim sistemlerini desteklemeyi bırakacağını duyurdu.

Bu kapsamda özellikle iOS 15.1 ve altı sürümlerle çalışan iPhone modelleri uygulamadan tamamen kopacak.

TÜRKİYE’DE POPÜLER MODELLER DE ETKİLENECEK

Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan iPhone 6 ve iPhone 6 Plus sahipleri için kötü haber geldi. Bu cihazlar, 5 Mayıs 2025'ten sonra WhatsApp'ı kullanamayacak.

WhatsApp’ın bu kararı, yalnızca bireysel kullanıcıları değil, hala eski cihazlarla iş yürüten küçük işletmeleri de yakından ilgilendiriyor.

DEĞİŞİKLİĞİN ARKASINDA NE VAR?

Meta yetkilileri, alınan bu kararın temelinde güvenlik ve performans gerekçelerinin yattığını belirtti. Özellikle son dönemde sunulan uçtan uca şifreleme geliştirmeleri ve yeni nesil veri güvenliği sistemleri, eski cihazların teknik kapasitesiyle uyumsuz hale geldi.

Bu nedenle, eski donanıma sahip cihazların sistem güvenliğini tam anlamıyla sağlayamadığı ifade ediliyor.

WHATSAPP KULLANMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Eski bir iPhone modeli kullananlar için tek çözüm yolu, daha güncel bir cihaza geçmek.

iOS 15.1 ve altındaki sürümlerde çalışan cihazlar 5 Mayıs 2025 itibarıyla WhatsApp'a giriş yapamayacak ve sohbet geçmişlerine de erişemeyecek.

Kullanıcıların mağduriyet yaşamamak için cihazlarını mümkün olan en kısa sürede güncellemeleri öneriliyor.

WHATSAPP DESTEĞİ HANGİ CİHAZLARDA SONLANACAK?

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iOS 15.1 ve altı sürümleri kullanan diğer iPhone modelleri

Meta, kullanıcıları şimdiden uyararak, ilerleyen süreçte daha büyük veri kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyor.