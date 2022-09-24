iPadOS 16 ve macOS 13 için Ventura’nın çıkış tarihi belli oldu

24 Eylül 2022 Cumartesi, 15:41

Apple, geçtiğimiz hafta itibariyle iPhone’lar için yepyeni işletim sistemi iOS 16’yı resmen yayınlamıştı. iOS 16’nın yayınlanmasıyla birlikte Apple sahipleri doğal olarak diğer Apple cihazları için yayınlanacak işletim sistemlerini beklemeye başladı.

Webtekno'nun haberine göre WWDC 2022’de duyurulan iPadOS 16 ve macOS 13 Ventura’nın da iOS 16’dan sonra çıkış tarihleri belli oldu. Apple, yeni işletim sistemlerini bu sonbaharda yayınlayacağını açıkladı. Gelin çıkış tarihlerini hemen öğrenelim.

iPad OS 16 ve macOS 13 Ventura, Ekim ayında yayınlanacak

Apple’ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre iPad’lerin yeni işletim sistemi iPadOS 16 ve Mac bilgisayarların yeni işletim sistemi macOS 13 Ventura, bu Ekim ayında resmen yayınlanacak. Ancak Ekim ayının hangi günü olduğuna dair henüz bir bilgi yayınlanmış değil.

Önümüzdeki ay Silikon Vadisi devinin bir etkinlik düzenlemesi ve bu etkinlikte yeni iPad Pro’yu, yenilenmiş bir Mac mini ve Mac Pro’yu ve bütçe dostu bir iPad modeli tanıtması bekleniyor. Yakın zamanda Logitech, yanlışlıkla yeni iPad Pro’nun 12,9 inç ve 11 inç olmak üzere iki farklı model ile piyasaya sürüleceğini duyurmuştu.