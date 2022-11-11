iPhone 14 uydu bağlantısı özelliği için tarih verildi

11 Kasım 2022 Cuma, 10:57

Apple'ın iPhone 14 serisi için getirdiği pek çok yenilik var. Bu yeniliklerden biri de uydu üzerinden SOS arama özelliği olmuştu. iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max olmak üzere dört farklı model var. Bu modeller için uydu üzerinden acil SOS araması yapma imkanı gelmişti.

450 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPILDI

Apple tarafından yapılan yeni açıklamaya göre telefonların çekmediği acil durumlarda hayat kurtarma potansiyeli olan bu özellik, ABD ve Kanada merkezli olarak bu ay bitmeden kullanıma açılacak.

Şirket bu özelliği devreye almak için Globalstar ile iş birliği yaptığını duyurdu. Uydu üzerinden acil SOS özelliği için 450 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Apple'ın aktardığı kadarıyla yatırımın büyük bir kısmı Globalstar'a gitti.

Apple’ın işletme müdürü Jeff Williams, “Uydu üzerinden Acil SOS özelliği, Amerikan yaratıcılığı ve teknolojisinin nasıl hayat kurtarabileceğinin mükemmel bir örneği” dedi.

“Bu hizmetin ABD’nin önde gelen şirketleri tarafından sağlanmasından ve kullanıcılarımızın ihtiyaç duymaları halinde acil durum hizmetlerine ulaşabileceklerini bilerek şebekeden uzak bölgeleri keşfedebilmelerinden gurur duyuyoruz.”