Samsung, iPhone'da yıllardır olan uygulamayı getirdi

06 Kasım 2022 Pazar, 17:51

Samsung, dosya paylaşımını çok daha kolay hale getiren bir uygulama sundu. Samsung Dropship adını verdiği bu uygulama ile çeşitli dosyaları uygulamaya yüklemeye ve farklı cihazlardan indirmeye izin veriyor. Sadece QR kod okutarak dosya aktarmayı mümkün hale getiren uygulama iPhone'daki AirDrop'un çok daha gelişmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

SAMSUNG DROPSHIP İLE HER CİHAZA DOSYA TRANSFER YAPMAK MÜMKÜN

İlk etapta Güney Kore'de testleri başlayan uygulama, sistem üzerinden dosya aktarmayı daha kolay hale getiriyor. Her türlü cihaz arasında dosya transferini mümkün kılan Dropship uygulaması, günde 5 GB'ye kadar veri göndermeyi sağlıyor.

Uygulama Galaxy Store üzerinden erişime açıldı. Android 13 ve One UI 5 desteğine sahip cihazlarda kullanılabilen bu uygulama tamamen ücretsiz olan Dropship, alıcının uygulamaya veya bir Samsung hesabına sahip olma zorunluluğu kılmıyor. Uygulamanın en iyi yanı iPhone, web ve farklı Android cihazlar arasında dosya aktarımı yapmaya imkan sağlıyor.