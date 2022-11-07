Apple'dan Çin'deki Covid kısıtlamaları sonrası açıklama: 'Müşterilerimizin yeni iPhone'lara ulaşmaları uzun sürecek'

07 Kasım 2022 Pazartesi, 14:04

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Monica Miller, BBC News, Singapore

iPhone 14 Pro veya iPhone Pro Max almaya niyetli misiniz? Apple, yeni ürünler için daha uzun bekleme sürelerine hazır olmanızı öneriyor.

Çin'in "sıfır Covid" politikası devam ediyor. Bu kapsamda, iPhone üretiminin yapıldığı, dünyanın en büyük Foxconn fabrikasının bulunduğu Zengju'da yetkililer 2 Kasım'da yedi günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Eylül ayında yeni iPhone modelini piyasaya süren Apple'dan yapılan açıklamada, "Covid-19 pandemisi boyunca yaptığımız gibi, tedarik zincirimizde çalışanların sağlık ve güvenliğini önceliklendiriyoruz" denildi:

"iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için güçlü bir talep görmeye devam ediyoruz. Ancak şu an öngörülenden daha az iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max tedariki olmasını bekliyoruz. Müşterilerimizin yeni ürünlere ulaşması daha uzun sürecek."

Apple, Çin'deki fabrikanın belirgin şekilde düşük kapasiteyle çalıştığını duyurdu. Bu haber, Çin'in yakın gelecekte Covid kısıtlamalarını azaltmasını uman yatırımcılar için hayal kırıklığı oldu.

iPhone tedarikinin küresel olarak yüzde 70'ini sağlayan Tayvan merkezli dünyanın en büyük elektronik üreticisi Foxconn, Zengju'nun bulunduğu Henan valiliğiyle pandemiyi ortadan kaldırmak ve tam kapasiteyle çalışmak için birlikte hareket ettiklerini söylüyor.

ÇİN BU POLİTİKADAN VAZGEÇMİYOR

Cuma günü, Covid kısıtlamalarının sona ereceği yönündeki haberlerin ardından Pekin borsası keskin şekilde yükselmişti. Ancak Pazartesi günü açıklanan ticari veriler, ithalat ve ihracatın Ekim ayında beklenmedik bir şekilde daraldığını gösteriyor.

Pekin'in virüsü sıfırlama konusundaki net yaklaşımının ülke ekonomisine maliyeti büyük oldu. Ancak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bunun yakın zamanda sonlanacağına dair hiçbir sinyal vermiyor.

Çin'de Pazar günü 5643 yeni Covid-19 vakası tespit edildi ki bu son altı ayda görülen en yüksek günlük vaka sayısıydı.

Zengju'da yaklaşık 10 milyon kişi yaşıyor ve bugün şehirdeki vaka sayısı 3683. Covid nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22.

Yılın dördüncü çeyreği, Batı'da tatil dönemi olduğu için teknoloji şirketleri için genelde yılın en yoğun zamanı.

Foxconn üretimi artırmak için, 10 Ekim ve 5 Kasım arasında tesisten ayrılanlara, geri dönmeleri durumunda bir defaya mahsus 500 yuan (69 dolar) prim ve saatlik ücrete 30 yuan zam teklif ediyor.