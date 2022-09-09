Dünyanın en pahalı iPhone 14'ü Türkiye'de

09 Eylül 2022 Cuma, 11:56

Küresel markaların yerel temsilciliklerinden aldığı ürün fiyatlarını her yıl ülkeler bazında en pahalıdan en ucuza doğru sıralayan Tokyo merkezli araştırma şirketi Nukeni'yi takip edenler, Brezilya'nın daima liste başı olmasına alışmıştı. Fakat henüz güncellenen iPhone 14 verileri ile Brezilya, bu alandaki liderliğini Türkiye'ye kaptırdı.

EN UCUZ VE EN PAHALI ÜLKELER

9to5mac adlı elektronik ürün platformunda yer alan habere göre, "Araştırmada ABD ve Kanada için iki farklı fiyat belirlendiğini belirtmekte fayda var, çünkü bu ülkelerdeki yerel vergiler eyaletlere göre değişkenlik gösteriyor (bazı eyaletlerde vergilendirme bile yok). Tüm bunlar göz önüne alındığında Türkiye, en azından resmi olarak dünyanın en pahalı iPhone 14'üne sahip ülke..."

Habere göre, Türkiye'de iPhone 14 Pro'nun 128 GB'lık sürümünün fiyatı 2.193,15 ABD doları (yaklaşık 40 bin TL). Brezilya ise 1.823.19 dolarlık fiyatla ikinci sırada yer alıyor. iPhone 14 Pro satın almak için en ucuz yerler sırasıyla (yerel vergiler hariç) 999 dolar ile ABD ve 1.039.46 dolar ile Japonya. iPhone 14 fiyatlarının zirve yaptığı diğer ülkeler ise Hindistan, Macaristan ve Polonya.

İPHONE TÜRKİYE'DE NEDEN DAHA PAHALI?

Dünya genelinde Apple cihazlarının fiyatlarını etkileyen birden fazla faktör olsa da Türkiye söz konusu olduğunda cevap basit; 20 yılı aşkın süredir ilk kez bazı kalemlerde yüzde 80'i aşan bir enflasyon oranı ve ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayız.

Apple 2021'de, Türk lirasının bir kaç saat içinde dolar karşısında yüzde 15 değer kaybetmesi nedeniyle Türkiye'deki ürün satışlarını askıya almıştı. Türkiye'deki satışlar yeniden başladığında Apple, ürünlerinin fiyatını yaklaşık yüzde 25 oranında artırdı.