Dünyanın en pahalı iPhone 14'ü Türkiye'de
Brezilya yıllardır dünya çapında iPhone marka cep telefonlarının en pahalıya satıldığı ülke unvanını koruyordu, ancak Japon araştırma şirketi Nukeni tarafından sağlanan veriler, iPhone 14'lerin en pahalıya satıldığı ülkenin Türkiye olduğunu ortaya koydu.
Küresel markaların yerel temsilciliklerinden aldığı ürün fiyatlarını her yıl ülkeler bazında en pahalıdan en ucuza doğru sıralayan Tokyo merkezli araştırma şirketi Nukeni'yi takip edenler, Brezilya'nın daima liste başı olmasına alışmıştı. Fakat henüz güncellenen iPhone 14 verileri ile Brezilya, bu alandaki liderliğini Türkiye'ye kaptırdı.
EN UCUZ VE EN PAHALI ÜLKELER
9to5mac adlı elektronik ürün platformunda yer alan habere göre, "Araştırmada ABD ve Kanada için iki farklı fiyat belirlendiğini belirtmekte fayda var, çünkü bu ülkelerdeki yerel vergiler eyaletlere göre değişkenlik gösteriyor (bazı eyaletlerde vergilendirme bile yok). Tüm bunlar göz önüne alındığında Türkiye, en azından resmi olarak dünyanın en pahalı iPhone 14'üne sahip ülke..."
Habere göre, Türkiye'de iPhone 14 Pro'nun 128 GB'lık sürümünün fiyatı 2.193,15 ABD doları (yaklaşık 40 bin TL). Brezilya ise 1.823.19 dolarlık fiyatla ikinci sırada yer alıyor. iPhone 14 Pro satın almak için en ucuz yerler sırasıyla (yerel vergiler hariç) 999 dolar ile ABD ve 1.039.46 dolar ile Japonya. iPhone 14 fiyatlarının zirve yaptığı diğer ülkeler ise Hindistan, Macaristan ve Polonya.
İPHONE TÜRKİYE'DE NEDEN DAHA PAHALI?
Dünya genelinde Apple cihazlarının fiyatlarını etkileyen birden fazla faktör olsa da Türkiye söz konusu olduğunda cevap basit; 20 yılı aşkın süredir ilk kez bazı kalemlerde yüzde 80'i aşan bir enflasyon oranı ve ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayız.
Apple 2021'de, Türk lirasının bir kaç saat içinde dolar karşısında yüzde 15 değer kaybetmesi nedeniyle Türkiye'deki ürün satışlarını askıya almıştı. Türkiye'deki satışlar yeniden başladığında Apple, ürünlerinin fiyatını yaklaşık yüzde 25 oranında artırdı.
Video Haberler
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
- Veterinerden hırsızlık kamerada
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na şikayet
- Davada tutuklu sanık kalmamasına çok sert tepki
- Tarih verdi: 'Erkene alınabilir'
- Halkbank genel müdürünün 'gizli' üç yılı
- Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi yaşamına son verdi
- Reuters'tan dikkat çeken seçim analizi
- Kandilleri ne yaptığını açıkladı