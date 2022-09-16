iPhone 14 serisine gelen SOS özelliği daha fazla kişiye gelecek

Acil durum araması özelliği ile gelen iPhone 14 ailesi ABD ve Kanada özelinde ilk etapta açılacaktı. Konu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 10:00
iPhone 14 serisine gelen SOS özelliği daha fazla kişiye gelecek
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iPhone 14 ile bazı yenilikler getirilmişti. Uydu üzerinden acil SOS çağrısı özelliği ise bu kapsamda yenilik olarak sunulmuştu. Dört üyeden oluşan iPhone 14 ailesinin tamamında kullanılacak bu özellik ilk etapta yalnızca iki bölgede aktif edilecekti. Yeni çıkan bilgilere göreyse bu iki ülke ile sınırlı kalmayacak.

2023 yılında resmi olarak açıklanacak

Söz konusu özellik özel bir sistem gerektiriyor ve bu yüzden her ülkede aktif edilemiyor. ABD ve Kanada'daki iPhone 14 kullanıcılarına kasım ayında aktif edilmesi beklenen bu özellik, gelecek yıl kapsamını genişleterek diğer uygun olan ülkelerde de kullanıma açılacak.

Apple'ın resmi olarak diğer ülkeleri açıklamasıysa 2023 yılını bulabilir deniyor. Hatırlatmak gerekirse uydu araması Huawei Mate 50 modelinde de yapılabiliyor.


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