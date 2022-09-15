Apple, iPhone 15 serisinde de iPhone 14 gibi bir tercih yapacak
iPhone 14 satışa çıkmamışken teknoloji alemi iPhone 15’i konuşmaya başladı. Söylenene göre yeni iPhone’da iPhone 14’teki gibi iki farklı işlemci yer alacak.
Hatırlatmak gerekirse, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus cihazlarında A15 Bionic işlemci yer alıyor. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max tarafında ise yeni geliştirilen A16 Bionic işlemci kullanıldı. Hal böyle olunca iPhone 15’inde böyle olacağı noktasında tartışmalar başladı.
Apple iPhone 15 için de iki farklı işlemci tercih edebilir
Kaynakların sızdırdığı kadarıyla iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde A17 Bionic işlemci yer alacakken, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde geliştirilmiş bir A16 Bionic işlemci yer alacak.
9to5mac’te yer alan bilgilere göre A17 Bionic işlemci 3nm sürecinden çıkacak ve diğer yandan A16 Bionic işlemcinin de 4nm üretim sürecinden çıkacağı belirtiliyor.
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