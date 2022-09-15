IMEI uzatma dönemi bitti! Yurt dışı iPhone’lar için yolun sonu

15 Eylül 2022 Perşembe, 18:45

Yurt dışından bir telefon satın aldığınızda bunu Türkiye’de 120 günden fazla kullanmak için pasaport kaydı gerekiyor. Bu nedenle yurt dışı iPhone’lara uzun süre ilgi gösterilmedi, ancak son dönemde yurt dışı iPhone satışlarında patlama yaşandı. Dün itibariyle ise IMEI uzatma krizi ortaya çıktı.

Bu telefonlar nasıl kullanılıyor? Daha doğrusu nasıl kullanılabiliyordu? BTK Kullanım Süresi Uzatma sayfasının e-Devlet’ten kaldırılması sonrasında telefon piyasasında büyük bir kargaşa çıktı.

IMEI kayıtsız iPhone formülü: 120 + 120 + 120

Sahibinden ve Letgo başta olmak üzere ülkemizdeki satış platformlarında çift SIM kart girişine sahip olan iPhone’ların kapalı kutulu bir şekilde, ülkemizdeki resmi fiyata kıyasla çok uygun bir ücrete satıldığını görüyoruz. İşte geçici IMEI kaydı tam olarak bu noktada devreye giriyordu;

Shiftdelete.net'in özel haberine göre her SIM kart yuvasının ayrı bir IMEI numarası bulunduğu için bir telefonu kutusundan çıkardığınızda 120 gün boyunca kullanabiliyorsunuz. 120 gün dolduğunda IMEI süresi dolduğu ve kayıt yaptırmadığınız için “Servis Yok” uyarısı ile karşılaşıyorsunuz.

Kullanıma devam etmek için tek yapmanız gereken SIM kartı yuvasından çıkararak hemen arkasında yer alan ikinci girişe takmak. Böylece ikinci IMEI devreye girdi.

Bu şekilde 120 gün + 120 gün = 240 gün boyunca telefonu sorunsuzca kullandık. Her iki SIM’in süresi bitti, şimdi ne yapacağız? Karşımıza üç farklı seçenek çıkıyor;

Pasaport kaydı yaptırarak yasal olarak devam etmek

Yıl başına kadar beklemek

Geçici IMEI kaydı yaptırmak

Popüler formül: Geçici IMEI kaydı yaptırmak – IMEI uzatma

Haberimizin konusu olan geçici kayıt ile başlayalım. Pandemi döneminde turistler ülke içerisinde kaldığı ve 120 günlük süreleri dolduğu için mağduriyet yaşanmaması adına IMEI süresi uzatma hakkı tanındı. Bu kapsamda ülkeye giriş yapan birisi 120 günlük süresi 2 ay daha uzatabiliyordu.

Bu işlem ülkemizde ticarete döküldü ve binlerce kişi IMEI süresi uzatma hizmeti vermeye başladı. Üstelik 4 aylık kayıt uzatma işleminin bedeli 100 – 150 TL gibi oldukça düşük seviyelerde.

– Sosyal medyada veya telefoncuda 6 ay / 1 yıl süre uzatma gördüm, nasıl oluyor?

Böyle bir şey doğrudan mümkün değil. Sizden 1 yıllık ücret alınıyor ve 2 ayda bir sürekli olarak IMEI uzatma başvurusu yapılıyor. Bir pasaport için IMEI sınırı bulunmuyordu ve bu nedenle şartlar karşılayan bir kişinin pasaportu ile çok fazla sayıda telefonun IMEI süresi kolayca uzatılabiliyordu.

“14 Eylül 2022 itibariyle bu işlem için kullanılan BTK Kullanım Süresi Uzatma başvuru sayfası e-Devlet’ten kaldırıldı. Böylece başta belirttiğimiz 120 + 120 + 120 formülü devre dışı kaldı.”

Yani iPhone sahiplerinin yılda sadece 100 – 150 TL vererek Türkiye’ye kıyasla çok uygun fiyata satın aldıkları iPhone’ları kullanması mümkündü. Ancak belirttiğimiz üzere bu yöntemin fişi çekilmiş oldu.

İkinci formül: Pasaportun yoksa yıl başını bekle!

Yukarıdaki yönteme güvenerek telefon aldınız, imei uzatma işlemi de yapılmadı. 120 + 120’yi doldurmanız halinde, IMEI kayıt hakkı kazanmak için yurt dışına giriş çıkış yapma ihtimaliniz de yoksa yıl başını beklemeniz gerekiyor. Peki neden?

BTK’nın tanımlamış olduğu 120 gün kullanım hakkı, 1 takvim yılı için geçerli. Yıl başında kullanım hakkınız sıfırlanıyor ve telefonunuz geri açılıyor. Böylece 120 + 120 şeklinde devam edebiliyorsunuz.

Bunu daha iyi anlatmak için bir örnek ile açıklayalım;

1 Eylül 2022 tarihinde yurt dışı bir iPhone’a ilk kez SIM kart taktınız. Bu telefonu Ağustos 2023’e kadar kullanabilirsiniz.

Eylül 2022’de aktif ettiniz, 120 günlük kullanım hakkı dolmadan yıl başı geldi. Yıl başı sonrası 120 gün ilk SIM, 120 gün ikinci SIM toplamda neredeyse 1 yıl sorunsuzca kullanmış oldunuz.

Üçüncü formül: Resmi olarak pasaport kaydı yaptırmak

Yurt dışından getirilen bir telefonu / iPhone’u kullanmak için en doğru yöntem pasaport kaydı yaptırmak. Son 1 yılda yurt dışına girip çıktıysanız, 2022 itibariyle 2700 TL kayıt ücreti ödeyerek telefonunuzu kayıt edebilirsiniz. Peki neden insanlar bu yönteme ilgi göstermiyor? Tek sorun pasaport mu? HAYIR!

3 yıl boyunca sadece 1 telefonu kayıt ettirebiliyorsunuz

3 yıl boyunca telefonu sizden başkası kullanamıyor

Telefonu nasıl başkası kullanamıyor? BTK’nın internet sitesinde şu şekilde açıklanıyor;

Yurt dışından yeni geldim ancak beraberimde cihaz getirmedim. Pasaport kayıt hakkımı ücretsiz veya ücretli olarak bir başkasına verebilir miyim?

Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesine göre bir kişi yurt dışından 3 yılda 1 cihaz getirebilmektedir. Bu düzenleme çerçevesinde cihaz kaydı yapılan cihazın, sadece kayıt yaptıran pasaport sahibinin TC. Kimlik Numarasına kayıtlı GSM hatlarıyla kullanabileceğinden kayıt hakkının bir başkasına devredilmesi mümkün olmamaktadır.

Yani pasaport sahibi ile hat sahibinin aynı olması gerekiyor. Örneğin: Mehmet Ali Ertunç’un adına kayıtlı bir iPhone’a, Eyyüp Ertunç’un hattı takıldığında çalışmıyor. Bu sınırın kalkması için 3 yıl beklemek gerekiyor.

Sonuç olarak: Bazı kaynaklar IMEI süresi uzatma sayfasının, sosyal konut başvuruları nedeniyle çalışmadığını iddia etse de, alakası yok. Sayfa 404 uyarısı veriyor, yani tamamen yayından kaldırılmış.

Yurt dışı iPhone kullanmak için tek seçenek;

IMEI uzatma dönemi sona erdiği için artık yurt dışı iPhone’ları sorunsuzca kullanmak için pasaport kaydı şart. Kıbrıs başta olmak üzere ulaşımı kolay olan bir ülkeye giriş çıkış yaparak, telefonu resmi olarak kaydettirmek en mantıklı seçenek.





Bu arada pasaport şart değil, kimlikle giriş çıkış yapılabilen ülkelerde de sorunsuz bir şekilde bu işlemi yapabiliyorsunuz.