iPhone 14 sonrası, o model satıştan kalkacak

18 Nisan 2022 Pazartesi, 09:58

Yeni bir cihaz tanıttıktan sonra eski modellerin satışını hem çevrimiçi hem de fiziksel mağazalarında durduran teknoloji devi Apple, son olarak geçen yılın eylül ayında iPhone 13 serisini piyasaya sürdükten sonra iPhone 12 Pro / Pro Max ve iPhone XR’ı rafa kaldırdı.

ShiftDelete'in haberine göre; 2020 yılında, 'Pro' takısının ilk defa iPhone’larda kullanılmaya başlandığı iPhone 11 serisinin iki modeli olan iPhone 11 Pro ve Pro Max ile de iPhone 8 ve 8 Plus modellerine veda edilmişti.

Bu sene tanıtılması beklenen iPhone 14 serisinin gelişiyle hangi modellerin satıştan kalkacağı, LeaksApplePro tarafından ortaya çıkarıldı.

IPHONE 11 SATIŞTAN KALKACAK

Apple’ın cihazları hakkındaki sızıntılarıyla tanınan LeaksApplePro, iPhone 14 tanıtıldıktan sonra iPhone 11’in satıştan kalkacağını söyledi. Bu bilgiyi Apple’a yakın kaynaklardan aldığını belirten LeaksApplePro, iPhone 11’in yeni iPhone SE 2022’den daha fazla talep gördüğünü ve şirketin bundan hoşlanmadığını aktardı.

Geçen ay Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone SE 2022‘nin beklenenden daha düşük talep gördüğünü ve bu nedenle Apple’ın üretimini yüzde 20’ye kadar azaltacağını söylemişti.

Bu kapsamda Apple, iPhone 11 modelini tamamen satıştan kaldırarak, A15 Bionic çip ve 5G destekli yeni iPhone SE’yi daha fazla ön plana çıkarmak istiyor.

IPHONE 12 BİR SÜRE DAHA KALACAK

LeaksApplePro, iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinin bir yıl daha piyasada kalmasını beklediğini ifade etti. iPhone 12 mini’nin yeni iPhone SE’ye güçlü bir rakip olduğunu ve Apple’ın bu durumdan hoşlanmayacağını belirten kaynağın iddiasına göre, şirket Apple Store’a gelen müşterileri iPhone SE 2022’nin iPhone 12 mini’den daha iyi olduğu konusunda ikna etmesi için çalışanlarını eğitecek.

Son olarak LeaksApplePro, iPhone 13 hakkında da konuştu ve bu serinin en az birkaç yıl daha satışta kalacağını belirtti.

Bu arada Apple, haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 2022 etkinliğinde iOS, iPadOS, macOS ve watchOS işletim sistemlerinin yeni versiyonlarını tanıtacak. Yeni iOS 16, iPhone 14 serisinde önyüklü gelecek.