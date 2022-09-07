iPhone 14 tanıtım lansmanı ne zaman, saat kaçta? iPhone 14 tanıtım lansmanı nereden izlenir? iPhone 14 fiyatları ne kadar?

07 Eylül 2022 Çarşamba, 14:50

Tüm dünyanın merakla beklediği gün geldi. Teknolojinin dev şirketi Apple, bugün iPhone 14'ün canlı yayında lansmanını yapacak. İşte, dünyanın yeni gözdesi iPhone 14 hakkında merak edilenler..

iPhone 14 TANITIM LANSMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Apple 7 Eylül 2022 tarihiyle yani bugün saat 20:00’da yeni serisini tanıtmaya başlayacak. Ürünün 16 Eylül'de satışa sunulacağı öngörülüyor.



iPhone 14 TANITIM LANSMANI NEREDEN İZLENİR?



Tüm dünyanın canlı olarak takip edebileceği lansman “apple.com” adresinden izlenebilecek. iPhone üreticisi Apple resmi internet adresinden tanıtımı canlı olarak yayınlayacak.

iPhone 14 TÜRKİYE FİYATI BELLİ Mİ?

iPhone 14'ün henüz Türkiye’de satışa sunulacağı fiyat belli olmadı ancak dolar kuruna bakıldığında, fiyatların Türkiye için cep yakıcı olacağı şimdiden belli. Yurt dışındaki fiyatlar şöyle;

iPhone 14 - 799 dolar

iPhone 14 Max - 899 dolar

iPhone 14 Pro - 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max - 1149 dolar

iPhone 14 ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde ön bölümde çentikli tasarım yerine delik + hap’ tasarıma geçilmesi beklenirken bazı iddialar ise aksi yönde. Apple'ın yeni bombaları 6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max. (Weibo) olacak.

Apple, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde ön bölümde çentikli tasarıma veda ederek ‘delik + hap’ tasarımına geçiş yapacak. Diğer yandan standart iPhone 14 modellerinde ise 2017 yılından bu yana kullanılan çentikli tasarım devam edecek.