Dert Etme Sevgilim ( Don't Worry Darling) filminin konusu nedir? Dert Etme Sevgilim filmi ne zaman vizyona girecek?

Don't Worry Darling, Olivia Wilde tarafından yönetilen psikolojik gerilim filmidir. Dert Etme Sevgilim ( Don't Worry Darling) filminin konusu nedir? Dert Etme Sevgilim filmi ne zaman vizyona girecek? Türkiye'de vizyona girecek mi?

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 18:08
Dert Etme Sevgilim ( Don't Worry Darling) filminin konusu nedir? Dert Etme Sevgilim filmi ne zaman vizyona girecek?
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Çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle aksayan Dert Etme Sevgilim ( Don't Worry Darling) filmi yılın en çok merak edilen filmlerinden biri. Don't Worry Darling 5 Eylül 2022'de Venedik Film Festivali'nde ilk gösterimini yaptı.

DERT ETME SEVGİLİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1950'lerde mutsuz bir ev kadını rahatsız edici bir gerçeği keşfederken, sevgi dolu kocası karanlık bir sır saklar.

DERT ETME SEVGİLİM FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

-Florence Pugh 

-Harry Styles 

-Chris Pine 

-Olivia Wilde 

-Gemma Chan 

-KiKi Layne 

-Nick Kroll 

-Sydney Chandler 

-Alisha Heng 

-Douglas Smith 

-Kate Berlant 

-Asif Ali 

-Timothy Simons 

-Ari'el Stachel

-Dita Von Teese 

-Marcello Julian Reyes

-Mariah Justice

DERT ETME SEVGİLİM FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Dert Etme Sevgilim filmi 23 Eylül 2022'de vizyona girecek. Filmin Türkiye dağıtımı Warner Bros tarafından yapılacak. Film vizyona girdikten 45 gün sonra HBO Max'te yayımlanacak.



Dert Etme Sevgilim Don't Worry Darling Sinema Film

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