Kuzeninin kocasıyla yasak aşk yaşayan Hatice Sultan kimdir? Hatice Sultan yalısı nerede, ne zaman inşa edildi?

05 Eylül 2022 Pazartesi, 17:12

İstanbul Valiliği'nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini İBB'den alarak Hazine'ye devretti. İşte, gündeme gelen Hatice Sultan ve yalısıyla ilgili bilinmesi gerekenler...

HATİCE SULTAN YALISI NEREDE, NE ZAMAN İNŞA EDİLDİ?

Hatice Sultan yalısı, Büyük Mecidiye Camii'ne bitişik, Beşiktaş'ın Ortaköy semtinde bulunan tarihî yalı. Altı sultan yalısından biri olmasına karşın, çıkan yangınlar sonucu şu an Ortaköy'de ayakta olan tek yalıdır.

1800'lerin sonunda II. Abdülhamid tarafından V. Murad'ın kızı Hatice Sultan için inşa edilen yalı, Osmanlı hanedanının yurt dışına sürülmesiyle birlikte yetimhane ve ilkokul olarak kullanıldı. 1972'de Yüzme İhtisas Kulübü’ne tahsis edilen yalının bahçesine havuz yapıldı.

HATİCE SULTAN KİMDİR?

Hatice Sultan, 5 Nisan 1870 tarihinde babasının Kurbağalıdere'deki villasında doğdu. Babası V. Murad ve annesi Şayân Kadınefendidir. İkinci çocuktu ve babasının en büyük kızı ve annesinin tek çocuğuydu. Evlilik çağına Kadar villada gizli yetiştirildi.

YASAK AŞKIN KAHRAMANI HATİCE SULTAN

Hatice Sultan’a talip olan Vasıf Bey, asla padişah kızlarına denk olmayan bir sosyal çevrenin mensubu, düşük rütbeli, görünüşü çirkin, kaba saba bir yargıçmış. Bu evlilikten hiç memnun olmayan Hatice Sultan, daha sonra yalı komşusu olan Abdülhamid'in kızı Naime Sultan’ın kocası Kemaleddin Paşa ile bir gönül macerasına kapılmıştır.

ORTAKÖY'DE SKANDAL: ABDÜLHAMİD AFFETMEDİ

Kemaleddin Paşa’nın bazen başka hanımlarla ilgilendiği zaten biliniyordu ve Hadice Sultan’ın Paşa’yı baştan çıkartarak hem kendisinin, hem de babasının intikamını alacağına inandığı söyleniyordu. Yaklaşık üç yıl süren bu yasak ilişki, giderek İstanbul halkının da diline düşer. Olayın bizzat padişah tarafından duyulmasını sağlayan kişinin Hatice Sultan olduğu iddialarının yanında, hafiyelerin jurnalleriyle Abdülhamid’i haberdar ettiği de anlatılır. Yasak aşkın ifadesi olan mektuplar günün birinde her nasılsa Abdülhamid’in eline geçti ve bütün İstanbul, bir anda Ortaköy’deki skandalı konuşmaya başladı.

KOCASI BOŞADI, YALIYA HAPSEDİLDİ

Hem padişah, hem de baba olarak ihanete uğrayan Sultan Abdülhamid’in gazabı şiddetli oldu. Kızı Naime Sultan’ı Kemaleddin Paşa’dan hemen boşattı; “müşir”, yani “maraşal” olan sâbık damadını rütbelerini alıp “Kemaleddin Efendi” yaptı ve Bursa’ya sürgüne gönderdi. Aldatılan kızı Naime Sultan’ı İşkodralı Celâl Paşa adında bir Arnavut asilzadesi ile evlendirdi. Hatice Sultan’ın ise yalısından dışarıya adım atmasını yasakladı. Hatice Sultan’ın rezalete tahammül edemeyen kocası Ali Vâsıf Paşa da karısını boşayıp kayıplara karıştı.

YOKSULLUK İÇİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Naime Sultan, Mart 1924'te ailesiyle sürgüne gitti. Hatice Sultan’ın ikinci kocası Rauf Hayreddin Bey gurbette yaşamak istemedi ve karısını boşayıp Türkiye’de kaldı. Hadice Sultan sürgüne kızı Selma ve oğlu Hayri ile beraber gitti ve Lübnan’a yerleşti. Hatice Sultan kardeşi Fehime Sultan gibi maddî sıkıntıya düştü, oğlu bu sıkıntılara dayanamayarak Lübnan’da intihar etti. Hatice Sultan da 1938’in 13 Mart’ında Beyrut’ta tek başına, yokluk içerisinde can verdi.