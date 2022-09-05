Yoksulluk içinde ölen Fehime Sultan kimdir? Fehime Sultan Yalısı nerede, ne zaman yapıldı?

05 Eylül 2022 Pazartesi, 16:37

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarına el konulmak istendiğini açıklamıştı. Fehime ve Hatice Sultan yalıları, İBB'den alınıp Hazine'ye devredildi. Peki, gündeme gelen Fehime Sultan Yalısı hakkında önemli noktalar neler?

FEHİME SULTAN YALISI NEREDE?

Ortaköy Camii’nden Kuruçeşme’ye doğru ilerleyen hatta yer alan Fehime Sultan Yalısı, Boğaz’ın en dikkat çeken yalıları arasında yer alıyor. Bu yalı aynı zamanda Gazi Osman Paşa yalısı olarak da anılıyor. Nedeni ise, yalının 2. Abdülhamit tarafından 1883 yılında yaptırılıp, Plevne Savaşı kahramanı Gazi Osman Paşa’ya bizzat hediye edilmesidir. Ardından Osman Paşa’nın oğlu Kemalettin Paşa’nın 2. Abdülhamit’in kızı Naime Sultan’la evlenmesiyle birlikte yalıya Naime Sultan yalısı denilmeye başlamış.

2002 YILINDA YALIDA ÇIKAN YANGIN

Son olarak yalı 1901 yılında Sultan V. Murad’ın kızı Fehime Sultan’a hediye edilince de bu isimle anılmaya başlamış. 1926’dan sonra önce yetimhane, ardından tütün deposu olarak kullanılan yalı, devamında Gazi Osman Paşa Ortaokulu olarak hizmet vermiştir. 2002 yılında Fehime Sultan Yalısı alevlere teslim olmuş, büyük hasar görmüştür.

Üslup olarak Neobarok tarzda inşa edilen yalı, İstanbul’daki altı Hanım Sultan Sarayı’ndan biridir. Fehime Sulyan Yalısı'nın yanında da Hatice Sultan Yalısı yer almaktadır. Bugün bu iki bina hotel olarak hizmet verecek şekilde restore edilmiştir.

FEHİME SULTAN KİMDİR?

Fehime Sultan,1875'te Dolmabahçe Sarayı'nda dünyaya geldi. Osmanlı Sultanı V. Murad ile eşlerinden Meyliservet Kadınefendi'nin kızıdır. Babasının tahta indirilmesinden sonra tüm aile ile birlikte Çırağan Sarayı'nda göz hapsinde tutulmuştur.

SULTAN, DİRENİŞ ÖRGÜTÜNDE

12 Eylül 1901'de Yıldız Sarayı'nda Ali Galip Paşa ile zoraki şekilde evlendi. Çift, Sultan Abdülhamit'in düğün hediyesi olan yalıda yaşadı. Bu evlilik, 1908’de boşanma ile sonlandı. Sultanın Galip Paşa ile zoraki evliliğini ve boşanmasını yazdığı bir mektup, bugün istibdad dönemine “içerden” tanıklık eden bir belge niteliğindedir. Fehime Sultan, ilk evliliği sırasında tanışıp âşık olduğu subaylıktan ayrılma Mahmud Bey ile evlendi ve Cumhuriyet'in ilanı’na kadar yalısında yeni eşi ile birlikte yaşadı. İstanbul'un işgali üzerine sonra kurulan gizli direniş örgütlerine katıldı.

SULTANA HİZMETKÂRI BAKTI

1924'te halifeliğin kaldırılmasından sonra Fransa'nın Nice kentine sürgüne gitti. Eşi İstanbul'da sattıkları mülklerin parasını da alarak kendisini terkedince yalnız ve parasız kalan Sultanın bakımını yardımcısı üstlendi. Sultanın hizmetkârı dilenerek topladığı paralarla Fehime Sultan'a bakmaya çalıştı. Sultan, yokluk içinde 15 Eylül 1929'da veremden öldü.