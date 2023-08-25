iPhone 15 serisinden çıkartılan renk! Artık olmayacak

iPhone 15 serisinin tanıtılmasına kısa bir süre kalmışken, seriden çıkartılan bir renk olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 11:04
iPhone 15 serisinden çıkartılan renk! Artık olmayacak
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Apple, eylülde gerçekleştirmeyi planladığı etkinliğinde yeni iPhone 15 serisini de tanıtacak. Merakla beklenen telefon serisi hakkında daha önce şarj kablolarının renkli geleceği iddiası gündeme gelmişti. Şimdi ise yeni gelen bilgilere göre iPhone 15 serisinde artık 'gold' olmayacak.

BİR RENK GİDİYOR YENİSİ GELİYOR!

Şirket yeni iPhone serisine eski ikonik rengi yerine yeni bir tonda gri eklemeyi planlıyor. Burada sunulacak yeni gri renkli iPhone, 'pro' olan versiyonlar için gelecek.

Yeni gri tonunun 'titan grisi' olarak adlandırılacağı söyleniyor. 

iPhone 15 ailesi hakkında şu anda kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Tasarımından kutu içeriğinin değişeceğine kadar geniş kapsama sahip bu iddialar telefon ile ilgili beklentiyi de artırıyor.


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