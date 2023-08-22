İki iPhone'u katlanabilir telefona dönüştüren uygulama

Samsung, Try Galaxy uygulamasını güncelledi. Bu güncelleme ile iki iPhone'da katlanabilir ekranlı telefon deneyimi yaşamak mümkün oluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 12:58
İki iPhone'u katlanabilir telefona dönüştüren uygulama
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Samsung, Apple ile rekabeti artırmak adına reklam kampanyaları hazırlıyor. Burada iPhone'da olmayan ancak Samsung'larda olan özellikler öne çıkarılıyor. Katlanabilir ekranlı bir telefonu olmayan iPhone'a uygulamasına yaptığı güncelleme ile karşılık verdi.

Samsung, Try Galaxy ile iki iPhone ile katlanabilir ekranlı telefon deneyimi sağlıyor.

iPhone kullanıcılarına Galaxy deneyimi sunmayı hedefe alan uygulama, yeni güncelleme ile artık Galaxy Z Fold 5 modelini destekliyor. Böylece iki iPhone'da kurulan uygulama ile katlanabilir ekranlı bir telefon deneyimi sunuluyor.

Çoklu görev, daha büyük ekranlı bir ana sayfa ve daha fazlasını uygulamayı indiren kişiler deneyimleyebiliyor.

Galaxy Try uygulaması ilk olarak nisan ayında piyasaya sürüldü.


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