iPhone 15'in renk seçenekleri ortaya çıktı!
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni serisi iPhone 15'in çıkış tarihinin yakınlaşması ile birlikte cihazlar hakkında bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Son ortaya çıkan iddialara göre iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın renk seçenekleri ve modelleri belli oldu.
Apple'ın en son sızıntılarına göre, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri, tüketiciye en az beş farklı renk seçeneği sunarak yenilenmiş bir renk yelpazesiyle gelecek. "Unknownz21" adıyla bilinen Twitter sızıntıcısının açıklamalarına göre, iPhone 15 için en az altı farklı renk seçeneğini test etti.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir başka sızıntı ise, iPhone 15 serisinde yer alacak her cihazın renk uyumlu örgülü bir USB-C - USB-C kablosuyla geleceğini ortaya çıkardı. Siyah renk haricinde diğer seçeneklerde bu durum geçerli olacak.
GERİLİM AZALTICI TÜPLER İLE GELİYOR
Macrummors'ın haberinde aktardığı bilgilere göre, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin örgülü USB-C kablolarında gerilim azaltıcı tüplere sahip olacak. Bu özellik, Apple'ın teknolojiyi geliştiren yaklaşımının bir yansıması olarak dikkat çekiyor.
Orange, Yellow, Blue— Kosutami (@KosutamiSan) August 22, 2023
White and Black.#Apple #appleinternal #iPhone pic.twitter.com/uRDUaOraXt
iPHONE 15 VE 15 PLUS'IN RENK SEÇENEKLERİ NELER?
Apple cihaz prototipi toplayıcısı "Kosutami", yeni kabloların tasarım doğrulama testi (DVT) örneklerini gördüklerini doğruladı. Kosutami'nin iddialarına göre iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, turuncu, gece yarısı/siyah, yıldız ışığı/beyaz, sarı, mavi ve turuncu renk seçenekleri ile gelecek.
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