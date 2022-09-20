iPhone 14 serisinde can sıkan hata

20 Eylül 2022 Salı, 09:33

iPhone 14 ailesinin üyeleri yavaş yavaş kullanıcılara ulaşırken hata ve sorun bildiren insanların sayısı artmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce sunulan iOS 16'yı indiren iPhone 14 kullanıcıları bazı sorunlar yaşamıştı. Onlara özel iOS 16.1 güncellemesini apar topar yayımlayan Apple, şimdi de yeni bir sorunla karşı karşıya.

AirDrop özelliği bazı iPhone 14 kullanıcılarında çalışmıyor

iPhone 14'e kısa bir süre önce kavuşanların paylaştığı kadarıyla bazı kullanıcılar AirDrop ile dosya gönderme özelliğini kullanamıyor. Yazılım tarafında uzun bir süredir görülmediği kadar sorun yaşatan Apple, şimdi de AirDrop özelliğinin çalışmamasıyla gündeme geldi.

Kullanıcılar AirDrop'u açmalarına rağmen fotoğraf göndermeye çalıştıklarında cihazın bu aktarıma izin vermediğini söylüyor. Söz konusu sorunu Apple'a taşıyan kullanıcılar, şirketten AirDrop transferini 'kişilerim' yerine 'herkes' yapmaları önerisini aldı. Söz konusu çözüm kesin değil geçici bir çözüm olsa da yakın zamanda Apple tarafından sorunu düzelten bir yazılım güncellemesi gelebilir.