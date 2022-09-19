iPhone 14'ün Türkiye’deki tamir ücretleri açıklandı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 16:46

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül'de gerçekleştirdiği Far Out etkinliğinde iPhone 14 ailesini tanıtmıştı. Bu akıllı telefonlar, Türkiye'de en çok da fiyatları nedeniyle eleştirilmişlerdi.

Zira 2022 model bir iPhone için 40 bin TL ödeme yapmamız gerekiyordu. Yaşanan son bir gelişme ise iPhone 14 ailesinin yalnızca ürün bazında değil, tamirat işlemleri meselesinde de çok pahalı olacağını gözler önüne seriyor.

WebTekno'da yer alan habere göre; Apple Türkiye, resmi internet sitesini güncelledi ve iPhone 14 ailesinin servis ve onarım fiyatlarını açıkladı.

Bazı onarım kategorileri nispeten uygun fiyatlı olsa da bazıları, birkaç amiral gemisi telefon fiyatına ulaşmış durumda.

iPHONE 14 TAMİR ÜCRETLERİ

EKRAN DEĞİŞİMİ

Eğer bir iPhone 14 satın alacak kadar paranız varsa, telefonunuza sahip çıkmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Zira bir iPhone 14'ün ekranını kırarsanız, hiç de azımsanamayacak harcamalar yapmak zorunda kalacaksınız.

iPhone 14 - 6.999 TL

iPhone 14 Plus - 7.999 TL

iPhone 14 Pro - 7.999 TL

iPhone 14 Pro Max - 9.999 TL

BATARYA DEĞİŞİMİ

iPhone 14 ailesinin en kabul edilebilir fiyatlarının batarya değişimi için olduğunu söylenebilir. Ancak batarya değişim fiyatları bile oldukça yüksek.

iPhone 14 - 2.119 TL

iPhone 14 Plus - 2.119 TL

iPhone 14 Pro - 2.119 TL

iPhone 14 Pro Max - 2.119 TL

ARKA KAMERA

iPhone 14'lerin arka kameralarında oluşan hasarlar için istenen onarım fiyatları da oldukça yüksek.

iPhone 14 - 3.999 TL

iPhone 14 Plus - 3.999 TL

iPhone 14 Pro - 5.699 TL

iPhone 14 Pro Max - 5.699 TL

ARKA CAM

Apple'ın en pahalı onarımlarından bir tanesi arka cam için olacak. Fiyat, özellikle de iPhone 14 Pro Max için dudak uçuklatacak seviyede yüksek.

iPhone 14 - 3.999 TL

iPhone 14 Plus - 4.599 TL

iPhone 14 Pro - 16.699 TL

iPhone 14 Pro Max - 19.499 TL

DİĞER HASARLAR (CİHAZ DEĞİŞİMİ)

Apple, iPhone 14 ailesinin cihaz değişimi yaptığı diğer olası hasarları için de fiyat bilgisi verdi.

iPhone 14 - 20.429 TL

iPhone 14 Plus - 21.919 TL

iPhone 14 Pro - 24.999 TL

iPhone 14 Pro Max - 26.999 TL

Apple, bu verilerin tahmini olduğunu belirtiyor. Fiyatlar, yukarı veya aşağı yönlü değişebilir.

iPHONE 14'ÜN ABD'DEKİ TAMİR ÜCRETLERİ NASIL?

Apple Türkiye'de olduğu gibi Apple'ın ABD'deki internet sitesi de güncellendi ve iPhone 14 ailesinin tamir ücretleri açıklandı. Fiyatlara bakıldığında, Türkiye ile alakası olmayan uygunlukta maliyetlerle karşılaşıyoruz. Üstelik ABD'nin para birimi dolar olmasına rağmen...