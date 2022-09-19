iPhone 14 hatalarıyla geldi: TikTok ve Snapchat sorunu!
Yeni bildirildiği kadarıyla iPhone 14 Pro kamera tarafında bazı sorunlar çıkartıyor. Özellikle TikTok ve Snapchat tarafında titreme ve netleyememe sorunu var.
Apple'ın bir süre önce etkinliğinde tanıttığı ve artık bazı ülkelerde satışta olan iPhone 14, sorunları da beraberinde getirdi. iOS 16 güncellemesiyle yaşanan bazı sorunlara ek olarak yeni ortaya çıkan bilgilere göre kamera tarafında bazı uygulamalar verimli çalışmıyor.
iPhone 14 Pro'da TikTok ve Snapchat kamerası sorun yaşatıyor
iPhone 14 Pro kullanıcıları Reddit ve Twitter üzerinden yaşadıkları sorunları paylaşmaya başladır. Söylenene göre iPhone 14 Pro kullanıcıları, TikTok ve Snapchat başta olmak üzere Instagram gibi uygulamaların kameralarını kullanamıyor ya da düşük performans alıyorlar.
Yaşanan kamera sorunları arasında, kameranın titremesi ve fiziksel sesler çıkartması var. Sorunlar yaşayan kullanıcılardan birisi uygulamaların kameralarında sorun yaşamasına rağmen telefonun kendi kamerasında bu sorunların olmadığını söylüyor.
Söz konusu durum uygulamaların iPhone 14 Pro ile uyumlu halde olmamasından kaynaklanıyor olabilir ancak şu anda yaşanan sorun devam ediyor ve kullanıcılara henüz güncelleme sunulmuş değil.
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