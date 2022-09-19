Gelecekteki iPhone'larda kablosuz şarj desteği olabilir

19 Eylül 2022 Pazartesi, 10:56

Apple'ın tasarım, donanım ve yazılım tarafında terk etmekten oldukça çekindiği bazı noktalar var. Bu noktalardan biri de Lightning şarj portu.

Bir noktada Apple kullanıcılarının alıştığı bu karar, pek çok kişi tarafından da eleştiriliyor. Çünkü Android tarafta başlayan şarj portlarının USB-C'ye geçmesi furyası, Apple'ın özellikle iPhone'larına uğramadı. Hal böyle olunca eleştiriler de artmaya başladı. Konu o kadar ayyuka çıktı ki Avrupa Birliği bile bu olaya dahil oldu.

Avrupa Birliği USB-C için zorluyor

Avrupa Birliği'nin verdiği karara göre 2024 yılına kadar bütün cihazların şarj çıkışlarının USB-C olması gerekiyor. Apple'ın bu karara karşı ne tepki vereceğini tam bilmiyoruz ancak teknoloji camiası şirketin bu hamleden kurtulmak için direkt iPhone tarafında kablosuz şarj sistemine geçmesini bekliyor.

Konu hakkında ortaya atılan iddialardan biri şirket olarak Apple'ı çok iyi tanıyan bir isimden geliyor. Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 15 ile beraber USB-C'ye geçmesini bekliyor. Ancak bu açıklamasının üzerinden aylar geçti ve farklı raporlar da gündeme gelmeye başladı.

Şarj tarafında verdiği kararlar ile eleştirilen Apple'ın iPhone 15 ya da iPhone 16 serisi için kablosuz şarja geçmesinin sebebi şu şekilde açıklanıyor. Öncelikle AirPods Pro 2, MagSafe ile şarj olmak için destek kazandı. Diğer bir yandan Apple Watch da şarj olabiliyor. Yani şirket diğer cihazları için kablosuz şarj cihazı desteğini sağlamaya başlayarak 'Apple şarjının geleceği bu' diyor ve ilerleyen süreçte daha fazlasını yapacağını gözler önüne seriyor.

Öte yandan Apple'ın diğer yeni tanıttığı cihazlarına USB-C'yi eklememesi gelecekte bu geçişi yapmayacağının bir işareti olarak görülüyor. Bir diğer gösterge ise Apple'ın sadece ABD'de olsa da iPhone'ten SIM kart yuvasını çıkartması oluyor. eSIM kullanımına geçen Apple'ın bu kararı bir noktada eleştirildi zira seyahat edecek olan kullanıcılar 'her ülkede bu desteğin sağlanmaması' sebebiyle sorun yaşayacağını düşünüyor.

Yine eSIM kararıyla tamamen kablosuz bir geleceği işaret eden Apple'ın bir diğer adımı da hızlı şarj desteğini iPhone 14'ler ile sağlamaması. Yani USB-C'nin en ayırcı özelliği çok daha hızlı şarj edilebilen telefonlar. Bu özelliği sunmuyor oluşu, port değişikliğinin yapılmayacağına işaret deniyor.

Apple'ın kendi katı kurallarını yıkmasının en büyük göstergesi Dynamic Island'ı getirmesi oldu. Çentikten vazgeçmekte zorlanan Apple'ın bu hamlesi aslında bazı konularda yenilikçi adımlar atmak için 'beklediğini' gösteriyor. Yine de elimizde somut kanıtlar yok ancak AB'nin USB-C kararı çok da katı kurallar içermiyor ve tahmin edebileceğiniz gibi 'kablolu şarj' için bir kural getiriyor. Yani Apple cihazlarını tamamen kablosuz şarja geçirirse USB-C portunu cihazlarına getirmesi gerekmiyor.

Eğer yukarıdaki tahmin ve raporların tamamı hayal ürünüyse en yakın USB-C'li iPhone, iPhone 16 olacak gibi duruyor.