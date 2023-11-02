iPhone 15 bitti şimdi sıra iPhone 16'a; bir tuş daha olabilir
iPhone 15 serisini tanıtmasının ardından Apple'ın iPhone 16'ları konuşulmaya başlandı. Yeni söylentilere göre iPhone 16'larda fazladan bir tuş daha olacak.
Apple bir süre önce iPhone 15 serisini tanıttı. Şirket burada özellike eklediği eylem butonuyla dikkat çekti. iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde yer alan bu yeni buton, atanan işlevleri yerine getirebilen fonksiyonel bir tuş. Bu gelişmenin ardından ortaya bazı iddialar atıldı.
İDDİALARA GÖRE BU TUŞ DOKUNMATİK OLACAK
Yeni iddialara göre iPhone 16 serisinde yeni bir tuş gelecek. Bu tuşun ismi 'capture button' olacak ve fiziksel bir tuş olarak değil, dokunmatik bir tuş olarak işlem yapmayı sağlayacak.
Tuşun hangi görevleri yapacağı ya da kullanıcılara neler sunacağı henüz bilinmiyor ancak, bazı kaynaklara göre bu tuş bir fiziksel tuş olarak değil, katı hal tipi buton olarak kullanılacak. Yani dokunma ile çalışacak.
Buna göre güç tuşunun altına yerleştirilmesi ve tüm iPhone 16'lara gelmesi beklenen yeni capture button'un iç aksamda değişikliğe de sebep olacağı söyleniyor. Cihazda yer alan mmWave anten bu değişiklikten nasibini alarak iPhone'un başka bir kısmına taşınacak.
Söylentilerin gerçek olup olmayacağı henüz belli deği.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hüda Kaya hakkında yeni gelişme!
- Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe'ye gözaltı
- Gazeteciler hakkında karar
- Polat çiftine operasyonda yeni ayrıntılar!
- 'Böyle bir yarışta...'
- Sigaraya kasım zammı
- Kurultayda verilecek İmamoğlu kararı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Kızından İnan Kıraç'a sitem
- Her emekli ocakta zam alamayabilir!