iPhone 15 bitti şimdi sıra iPhone 16'a; bir tuş daha olabilir

Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:02

Güncelleme: 02.11.2023 - 11:02

Apple bir süre önce iPhone 15 serisini tanıttı. Şirket burada özellike eklediği eylem butonuyla dikkat çekti. iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde yer alan bu yeni buton, atanan işlevleri yerine getirebilen fonksiyonel bir tuş. Bu gelişmenin ardından ortaya bazı iddialar atıldı.

İDDİALARA GÖRE BU TUŞ DOKUNMATİK OLACAK

Yeni iddialara göre iPhone 16 serisinde yeni bir tuş gelecek. Bu tuşun ismi 'capture button' olacak ve fiziksel bir tuş olarak değil, dokunmatik bir tuş olarak işlem yapmayı sağlayacak.

Tuşun hangi görevleri yapacağı ya da kullanıcılara neler sunacağı henüz bilinmiyor ancak, bazı kaynaklara göre bu tuş bir fiziksel tuş olarak değil, katı hal tipi buton olarak kullanılacak. Yani dokunma ile çalışacak.

Buna göre güç tuşunun altına yerleştirilmesi ve tüm iPhone 16'lara gelmesi beklenen yeni capture button'un iç aksamda değişikliğe de sebep olacağı söyleniyor. Cihazda yer alan mmWave anten bu değişiklikten nasibini alarak iPhone'un başka bir kısmına taşınacak.

Söylentilerin gerçek olup olmayacağı henüz belli deği.