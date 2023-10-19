iPhone 16'lara yönelik işlemci iddiaları güçleniyor

Yayınlanma: 19.10.2023 - 14:01

Güncelleme: 19.10.2023 - 14:01

iPhone 16'ların tanıtılmasına daha 1 yıl olsa da telefon serisi hakkında iddialar ortaya atılıyor. Bunlardan biri de iPhone 16/ iPhone 16 Plus modellerinde A18, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde A18 Pro işlemcinin tercih edileceği söylenmişti. Bu söylentiler biraz daha doğrulanmaya başladı.

iPHONE 16'LARIN İŞLEMCİSİ NASIL OLACAK?

Haitong International Securites'ten Jeff Pu'nun yorumuna göre A18 ve A18 Pro işlemcileri iPhone 16'ları performans olarak birbirinden ayıracak.

Hatırlatmak gerekirse iPhone 15'lerde daha farklı bir tercih yapılmış ve A17 Pro işlemcisi sadece Pro modellere eklenmişti.

Bu durumda daha farklı bir işlemci sürecinden çıkacak olan A18'ler, iPhone 16'ları iPhone 15'lere kıyasla daha iyi bir 5G bağlantısı sunmasını sağlayacak.

iPhone 16 modellerinde kamera ise halen tartışma konusu çünkü iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri arasında büyük bir farkın sunulması beklenmiyor. Yine de yakınlaştırma tarafında bir fark olabilir.