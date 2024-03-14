iPhone 15 Pro için yeni tasarım! 99 adet üretilecek, 9 bin 560 dolar

Lüks iPhone tasarımlarıyla adından söz ettiren Caviar bu sefer de Vision Pro esintili iPhone 15 Pro'ları satışa sundu. Yalnızca 99 adet olan bu ürünün tanesi 9 bin 560 dolar.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 16:07
iPhone 15 Pro için yeni tasarım! 99 adet üretilecek, 9 bin 560 dolar
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Apple'ın önceki modellere göre pek de ses getirmeyen iPhone 15'leri için Rusya merkezli lüks tasarım şirketi Caviar'dan yeni bir konsept geldi. Apple Vision Pro esintili iPhone 15 Pro, titanyum malzemelerle sınırlı sayıda üretildi. Önceki iPhone modelleri için hazırlanan tasarımlardan daha sade ve 'değerli taş içermeyen' bu modelde, titanyum çerçeve üzerinde işlemeler bulunuyor ve Apple Vision Pro esintisi veriyor.

iPHONE 15 PRO İÇİN YENİ TASARIM

Akıllı telefonun gövdesinde Apple'ın cihazda kullandığı gibi havacılık endüstrisinde kullanılan titanyum yer alıyor. Turuncu ve mavi renklerin yer aldığı üründe emaye kullanıldı.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için tasarlanan bu yeni cihaz için en az 8 bin 60 dolar ödeme yapmak gerekiyor. En pahalı model içinse 9 bin 560 dolar ödeme yapılması lazım. 

Cihazdan 99 adet gibi sınırlı sayıda üretileceği için herkesin ulaşması mümkün olmayacak. 


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