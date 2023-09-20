iPhone 15 Pro Max'in işlemci performansı puanı nasıl?
iPhone 15 serisinin performans sonuçları merakla bekleniyordu. İlk sonuçlar AnTuTu tarafından iPhone 15 Pro Max için geldi. Performansı nasıl?
Apple'ın en güçlü işlemci ile tanıttığını söylediği iPhone 15 Pro'lar için performans puanları gelmeye devam ediyor. Apple'ın A17 Pro olarak adlandırdığı işlemci, Geekbench ardından AnTuTu'da ortaya çıktı.
iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te yer alan işlemci 1.641.883( 1 milyon 641 bin 883) puan aldı.
Bu puanla beraber AnTuTu'da en yüksek puanlı işlemci A17 Pro oluyor.
İkinci sırada ise Nubia Red Magic 8 Pro+, 1 milyon 632 bin 859 puanla yer alıyor.
Geçen yıl tanıtılan iPhone 14 Pro Max ise burada A16 Bionic işlemciyle 1 milyon 474 bin 11 puan almıştı.
Yeni iPhone 15'lerin pro modellerinde yer alan işlemci GPU tarafında yüzde 27'lik fark sunuyor.
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