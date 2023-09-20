iPhone 15'te pil ömrünü artıracak yüzde 80 şarj detayı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 09:54

Güncelleme: 20.09.2023 - 09:54

Apple yeni iPhone'larını tanıttı. Telefonu kullanma süresinin çok da uzamaması batarya tarafında önemli bir geliştirmenin yapılmadığına işaret olsa da şarjın yüzde 80'in üzerine çıkmasını önlemek için yeni bir pil sağlığı kontrolü eklenmiş. Bu da maksimum şarj seviyesini belirleme esnekliğinin kullanıcıya sunulması anlamına geliyor.

PİL SAĞLIĞINI DAHA UZUN SÜRE KORUYACAK

Yapılacak ayar sayesinde telefonların yüzde 80'in üzerinde şarj edilmesi engellenebiliyor. Bu da pil sağlığını daha iyi korumayı sağlıyor.

Söz konusu değişikliğin yapılmasının sebebi kullanıcıların pil sağlığı üzerinde daha fazla kontrolünün olması. Telefonları yüzde 10'un altında düştükten sonra şarja takmak ve yüzde 100'ün dolmasına rağmen şarjde bırakılması uzmanlar tarafından önerilmiyor.

Özellik, iPhone 15'lerle beraber geliyor ve tercih edilirse pil ayarlarından aktif hale getirilebiliyor.