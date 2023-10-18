Bu ekranlara ne oluyor? iPhone 15 Pro Max ve Pixel 8 Pro

Yayınlanma: 18.10.2023 - 09:58

Güncelleme: 18.10.2023 - 09:58

Apple'ın iPhone 15'leri ve Google'ın Pixel 8 serisi daha yeni tanıtıldı. Rekabet içinde olan ve özellikle kamera/performans tarafında karşılaştırılan telefonlardan peşpeşe ekran sorunları gelmeye başladı. Tanıtıldığı günden bu yana sorunlarla dile getirelen iPhone 15 serisine şimdi de Google Pixel 8 Pro'lar eklendi.

iPHONE 15 PRO MAX VE GOOGLE PIXEL 8 PRO EKRAN SORUNLARI

Bir süre önce iPhone 15 Pro Max ile yaşanan sorunlara ekran yanması eklendi. Serinin en pahalısı, ısınma sorunu, titanyumun tasarımdan dolayı telefonun renk değiştirmesi ve hoparlör sorununa şimdi de telefonların ekranında hayaletimsi bir görüntü bırakan ekran yanması eklendi.

iPhone 15'lerde hatırlatmak gerekirse OLED ekranlar yer alıyor ve ekran yanması bu panellerin en büyük sorunu olarak gösteriliyor. Reddit ve X gibi sosyal platformlarda kullanıclıar yaşadıkları sorunları aktardı. Tartışma forumlarında aktarılan sorunda ekranın zarar görmesi bildiriliyor ve ilgilnç bir şekilde -şu anlık- bu iPhone 15 Pro Max modellerinde görülüyor.

Temelde bildirilen sounda kullanıcılar, hayalet klavye ve ana ekran simgelerinin ekranda kaldığını aktarıyor. Bu sorunu alan kullanıcılar Apple'ın resmi internet sitesine bildirimde bulunabilir ve yeni bir cihaz talep edebilirler.

Öte yandan daha yeni tanıtılan bir diğer telefon olan Pixel 8 Pro'da da yanma sorunu yok ancak burada her zaman açık ekran modu açık kalıyor. Google da benzer şekilde Pixel 8 serisini tanıttığından beri kullanıcılar tarafından bildirilen farklı sorunlarla gündeme geliyor.

Pixel 8 serisinde daha çok yazılımsal sorunlar bildiriliyor. Her zaman açık modunda ekrandaki metinlerin bir kısmında farklı renklerin oluştuğunu bildiren kullanıcılar, bunun daha çok loş ışıklı ortamlarda gerçekleştiğini söylüyor.

Sorunu bildiren kişiler bunu Andorid 14 QPR1 sürümünde yaşadıklarını söylüyor.