94 bin TL'lik iPhone 15 Pro Max tek bir bükülmeyle paramparça

Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:55

Güncelleme: 26.09.2023 - 09:55

Yeni nesil bir titanyum yapı ile gelen iPhone 15 Pro Max, serinin diğer modellerine göre çok daha heybetli ve artı özelliklere sahip. Bunların yanında pro modellerde tercih edilen titanyum alaşımlı tasarımı telefonu söylenene göre daha sağlam ve şık hale getiriyordu. Ancak telefon için yapılan bükülme testinde Türkiye'de 94 bin TL'ye satılacak olan iPhone 15 Pro Max, tek bir hamle ile bükülüyor ve paramparça oluyor.

iPHONE 15 PRO MAX BÜKÜLME TESTİNDE

Daha önce pek çok cihazda testler gerçekleştiren JerryRigEverthing isimli YouTube kanalı, bu ay tanıtılan iPhone 15 serisine yönelik bir video hazırladı. Burada iPhone 15 Pro Max'i bükülme testine sokan Jerry, telefonu kavrayıp tek bir hamlede büküyor. Telefon saniyeler içinde çıtırdayarak parçalanıyor ve aslında çok da dayanıklı bir yapı üzerine inşa edilmediğini kanıtlıyor.

Videoda sadece en üst modele değil pro takısına sahip modele de benzer bir bükülme testi yapılıyor. iPhone 15 Pro da ise bu tarz bir sorun olmuyor. Yalnızca iPhone 15 Pro Max modelinde karşılaşılan bu durumun sebebi henüz bilinmiyor.