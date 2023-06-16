Sony, PlayStation Plus için bulut akışı test ediyor

Yeni test edilmeye başlayan özellik PlayStation Plus üyelerinin oyunları indirmeden oynamayı sağlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 07:00
Sony, PlayStation Plus için bulut akışı test ediyor
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Sony'nin sunduğu abonelik hizmetine yeni bir bulut akış özelliği eklenecek. Test edilmeye başlanan özellik, PlayStation Plus üyeleri için PlayStation 5 oyunlarını indirmeden oynamaya olanak sağlayacak.

YENİ HİZMET TEST AŞAMASINDA

Bulut özelliği sayesinde kullanıcılar oyunları diğer cihazlarına aktarmak için konsola indirme yapmak zorunda kalmayacak. Pek çok cihazda oyunlar desteklense de PS5'e indirme yapmak gerekiyordu.

Aylar önce belli olan özellik, resmen test edilmeye başlandı. 


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