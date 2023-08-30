Tahmin: iPhone 15 Pro Max en çok satan model olacak, neden?

Yayınlanma: 30.08.2023 - 14:00

Güncelleme: 30.08.2023 - 14:01

Teknoloji devi Apple, 12 Eylül'de yeni iPhone 15 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Milyonlarca insanın canlı olarak katılacağı etkinlik günü yaklaştıkça yapılan tahminler de artıyor. Deneyimli analist ve Apple hakkında isabetli yorumlarıyla bilinen Ming-Chi Kuo, blog sayfası üzerinden etkinlikten önce bazı tahminlerini paylaştı.

Kuo, Medium'daki hesabında yaptığı paylaşımda iPhone 15'ler arasında en çok satan modelin iPhone 15 Pro Max olacağını söyledi. Bunun sebebini ise cihazda yer alacak özel yapıdaki periskop kamerasından kaynaklanacağını düşünüyor.

MALİYETİ ARTTIĞI İÇİN FİYATI DA ARTACAK

Hatta Kuo'ya göre iPhone 15 serisindeki satışların yüzde 35 ya da 40 kadarını iPhone 15 Pro Max oluşturacak. Bu da iPhone 14 Pro Max'ten yüzde 10 ila 20 oranında daha satacağı anlamına geliyor.

iPhone 15 Pro Max'te 5x ya da 6x optik yakınlaştırma sunan bir periskop kamera yer alacak. Burada Huawei'in de periskop kameralarıını üreten Largan ile çalışan Apple'ın kamera tarafında fark yaratması bekleniyor. Ancak bir diğer yandan bu tarz maliyetli bir sensörün eklenmesi, fiyatlara da yansıyacak ve iPhone 15 Pro Max daha önceki modellere göre çok daha pahalı olacak. Çünkü telefona eklenen periskop kameranın maliyeti 4 kat daha yüksek.

Yapılan bu tahminler ve öngörüler 12 Eylül'den sonra netleşecek.