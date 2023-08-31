iPhone 15'in tasarımı ortaya çıktı!

Teknoloji sızıntılarıyla tanınan Sonny Dickson, bugün paylaştığı görsellerde iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'nun kukla modellerini sergileyerek, beklenen cihazların tasarımına daha yakından bakma fırsatı sundu.

Sızdırılan görseller, iPhone 15'in tasarımını beş farklı renk seçeneğiyle sunuyor ve daha önceki raporları doğrular nitelikte. Cihazın alüminyum çerçevesi daha yumuşak hatlara sahip ve USB-C portu net bir şekilde görülebiliyor.

Apple'ın bu yıl iPhone 15 serisi için daha sade ve az doygun renk seçenekleri sunduğu gözlemleniyor. Siyah, pembe, sarı, mavi ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacağı belirtilen cihaz için bazı yeni renk seçeneklerinin de söylendiği ancak son haftalarda netleşmediği ifade ediliyor.

Diğer taraftan iPhone 15 Pro modellerinin gümüş, gri, siyah ve mavi renk seçenekleriyle geleceği tahmin ediliyor. Altın renk seçeneği iPhone X'ten bu yana ilk defa sunulmayacak. Tasarımda temeldeki değişiklikler, biraz daha yuvarlak hatlar ve paslanmaz çelikten titanyuma geçiş ile sınırlı görünüyor.

iPhone 15 serisinin tamamının 12 Eylül Salı günü Apple'ın "Wonderlust" etkinliğinde duyurulması bekleniyor ve lansmanın muhtemelen bir sonraki hafta içinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. iPhone 15 Pro'nun özellikleri arasında Action Button ve A17 Bionic çip yer alırken, standart iPhone 15 modellerinin 48 megapiksel kamerası ve Dynamic Island özelliğine sahip olması bekleniyor.

Tüm bu sızıntılara rağmen, Apple'ın resmi duyurusu ve tanıtımıyla daha fazla detayın netleşmesi bekleniyor.