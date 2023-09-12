Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:17

Güncelleme: 12.09.2023 - 10:17

Apple'ın yeni çıkacak olan iPhone 15 cihazı kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Peki, iPhone 15 tanıtımı ne zaman yapılacak? iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15'in özellikler neler? İşte ayrıntılar...

iPHONE 15 TANITIMI NE ZAMAN?

Apple, yeni cihazlarını tanıtacağı "Wonderlust" etkinliğini 12 Eylül Salı günü saat 20.00'de gerçekleştirecek. Lansman, Apple resmi internet sitesi üzerinden canlı izlenebilecek.

iPHONE 15 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Apple, genellikle yeni ürünlerini 12 Eylül'de tanıtacak ve Ekim ayı itibarıyla da satışa sunulması bekleniyor.

IPHONE 15'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 15 ve 15 Pro için 6,1 inç ekranlar ve iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro Max (veya "Ultra") için 6,7 inç ekran boyutuyla birlikte bir değişiklik olması beklenmiyor.

iPhone 15 Pro ve Pro Max'in titanyum kasa ile çıkış yapması bekleniyor.

iPhone 15 Pro serisi, Apple Watch Ultra'da olduğu gibi bir Eylem Düğmesine de sahip olabilir. Özelleştirilebilir geçiş düğmesi, profesyonel seviye iPhone'ların sol üst tarafındaki sessiz anahtarının yerini alacak.

Sensör tarafından yakalanan ışığı bükmek veya katlamak için bir prizma kullanacak ve telefonu daha da güçlendirmeden 5x ila 6x optik yakınlaştırma sağlayacaktır.

Öte yandan Apple'ın yeni cihazlarla birlikte AB yasalarından dolayı tüm cihazlarını USB-C'ye dönüştürmesi bekleniyor.

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