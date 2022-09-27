iPhone 15 Ultra için yeni iddialar var: Gerçek olabilir mi?
iPhone 14 serisi daha yeni tanıtılmasına rağmen iPhone 15 hakkında konuşmaya başladık. Söylenene göre Apple şarj portu inadından bu seride vazgeçiyor.
Apple'ın akıllı telefon serisi olan iPhone, her yılın eylül ayında tanıtılıyor. Uzun yıllardır köklü değişiklikler yapmayan Apple bu noktada oldukça eleştiriliyordu. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde çentik tasarımından vazgeçip Dynamic Island tasarımına geçmişti. İşte bu noktada radikal değişim yapmaya başlayacağının sinyallerini veren Apple, iPhone 15 Ultra serisinde çift ön kamera sistemine geçiş yapacak.
iPhone 15 serisinde büyük bir değişiklik olmayacak gibi duruyor
Söylenene göre Dynamic Island içine konumlandırılacak olan kameralar, geniş ve ultra geniş açılı olacak deniyor. Depolama tarafında ise en düşük depolama alanının 256 GB olacağı aktarılıyor. Diğer bir yandan Lightining şarj portu inadından vazgeçeceği düşünülen Apple'ın iPhone 15 serisiyle beraber tümüyle USB-C kullanacağı tahmin ediliyor.
Apple'ın aynı zamanda iPhone 15 Ultra modelinde periskop kamera sisteminin kullanılacağı düşünülüyor. Söz konusu kamera ise 6x veya 10x seviyesinde kayıpsız yakınlaştırma imkanı sunacak. Ekran boyutunda iPhone 14 boyutlarını devam ettireceği aktarılan Apple'ın, arka kamera tarafında 48 Megapiksele geçmesi bekleniyor.
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