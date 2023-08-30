iPhone'un depolama alanı nasıl artırılır? İşte 5 adımda iPhone'un depolama alanını artırmanın yolu

Yayınlanma: 30.08.2023 - 16:53

Güncelleme: 30.08.2023 - 16:53

Uzun süre boyunca aynı iPhone modelini kullanan kullancıların en çok şikayet ettiği konu genelde iPhone'lardaki depolama alanı oluyor. Uzun süreli kullanımlarda eski güncellemelerden kalan işletim sistemi dosyaları, çerezler gibi veriler oldukça fazla birikiyor. Bu durumdan dolayı da kullanıcıların depolama alanı ciddi oranda azalıyor. Bu durumu yaşayan birçok kullanıcı tarafından iPhone'da depolama alanını artırmanın yolları merak ediliyor. Peki iPhone'da depolama alanı nasıl artırılır?

İşte 5 adımda iPhone'da depolama alanı artırmanın yolları:

1- KULLANILMAYAN UYGULAMALARI SİLME

iPhone'unuzda kullanmadığınız veya nadiren kullandığınız uygulamaları silerek depolama alanı açabilirsiniz. Uygulamaları silmek için ana ekranınızda istediğiniz uygulamaya uzun basın ve "X" işaretine tıklayarak silebilirsiniz. Ayrıca 'Ayarlar'dan kullanılmayan uygulamaları silme seçeneğini aktif ederek de otomatik olarak bu işlemi sağlayabilirsiniz. Bu özelliği aktif ettiğinizde artık bir süre boyunca kullanmadığınız uygulamalar otomatik olarak silinecek ama anasayfanızda logoları yer alacaktır. Bu logolara tıklayarak kolay yoldan uygulamaları indirebilirsiniz.

2. FOTOĞRAF VE VİDEOLARI YEDEKLEME

Fotoğraflar ve videolar genellikle depolama alanının büyük bir kısmını kaplar. iCloud gibi bulut depolama servislerini kullanarak medya dosyalarınızı yedekleyebilir ve telefonunuzun belleğini temizleyebilirsiniz.

3- MESAJLARI SİLME

iMessage ve diğer mesajlaşma uygulamaları zamanla depolama alanını tüketebilir. Eski ve gereksiz mesajları silerek alan açabilirsiniz. Mesajları silmek için sohbeti açın, sola kaydırın ve "Sil" seçeneğini kullanın. iPhone'unuzda mesajları silmezseniz sonsuza kadar kalıyor. Ayrıca bununla uğraşmak istemiyorsanız kısa yolu da bulunuyor. Ayarlar bölümüne girin ve Mesajlar bölümünden "Mesajları Tut" seçeneğini seçin. Daha sonra buradan ayarı değiştirerek telefonuzun belli bir süre geçtikten sonra mesajları otomatik olarak silmesini sağlayabilirsiniz.

4. ÖNBELLEĞİ TEMİZLEME:

iPhone'unuzda biriken önbellek dosyaları da depolama alanını doldurabilir. Ayarlar > Genel > iPhone Depolama yolunu izleyerek önbellekleri temizleyebilirsiniz. Ayrıca WhatsApp gibi uygulamaların da önbellekleri oldukça büyük alanlar kaplayabilir. Bu uygulamaların da kendi içlerinden saklama alanı verilerini silebilirsiniz. Safari uygulamasında da çok fazla sekmenin açık olması depolama alanınızda yer kaplıyor. Bu yüzden çok fazla sekme açmamaya dikkat edin.

5- BÜYÜK DOSYALARI TEMİZLEME

Büyük dosyalar (örneğin video dosyaları) depolama alanını hızla doldurabilir. Ayarlar > Genel > iPhone Depolama'dan büyük dosyaları görüntüleyebilir ve gereksiz olanları temizleyerek yer açabilirsiniz.

Bu adımları takip ederek iPhone'unuzdaki depolama alanını etkili bir şekilde açabilirsiniz. Unutmayın, düzenli olarak gereksiz dosyaları temizlemek ve depolama yönetimini yapmak telefonunuzun daha iyi çalışmasını sağlar.