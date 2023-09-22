iPhone 15'lerin kutusunda gizli etiketler keşfedildi

Yayınlanma: 22.09.2023 - 11:41

Güncelleme: 22.09.2023 - 11:41

Apple, yeni iPhone 15 serisinin satışa sunulmasıyla birlikte, sahte ürünlerle mücadele amacıyla ilginç bir güvenlik önlemi getirdi. Şirket, her bir iPhone 15 kutusuna yalnızca UV ışığı altında görülebilen özel etiketler ve QR kodları ekliyor.

Bu yeni güvenlik önlemi, sahte iPhone'ların pazarında artan bir sorun haline geldiği gerçeğinden kaynaklanıyor. Bazı dolandırıcılar, kullanılmış veya yenilenmiş cihazları yeni gibi göstermek için sahte kutulara yerleştirip müşterileri kandırmaya çalışıyorlar. Apple'ın bu yeni hamlesi, bu tür dolandırıcılıkları önlemek ve müşterilerin orijinal ürün aldığından emin olmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Çin'de çekilen bir video, orijinal iPhone 15 kutularının üzerindeki özel etiketleri ve UV ışığı altında görülebilen QR kodlarını gösteriyor. Bu, alıcıların mağazada veya satıcıdan aldıkları ürünün orijinal olup olmadığını doğrulamalarına yardımcı olacak.

Ancak, Apple'ın bu yeni güvenlik önlemi hakkında resmi bir açıklama yapmadığını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla, müşterilerin dikkatli olmaları ve iPhone satın alırken aşağıdaki adımları takip etmeleri önerilir: