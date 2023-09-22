Apple'dan 94 bin TL'ye alınacak iPhone 15 Pro Max'e renk uyarısı
Yeni tanıtılan iPhone 15 serisi hakkında 'pro' modelleri ilgilendiren renk değişebilir uyarısı geldi.
Apple iPhone 15'leri tanıttığı etkinlikte pro modellerde farklı bir tasarım tercih etmişti. İlk kez titanyum kasa tercih eden Apple, sağlamlık ve hafiflik konusunda diğer modellerden çok daha iyi olduğunu aktardığı iPhone 15 Pro'lar için uyarı paylaştı.
APPLE'DAN iPHONE 15 PRO'LAR İÇİN YAĞLI GÖRÜNÜMÜ GİDERME ÖNERİSİ
Yapılan uyarıya göre iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için tercih edilen titanyum tasarım uzun kullanımda parmaktan gelen yağ ile renk değiştirebilir. Bunun olmaması için 'hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle telefonun silinmesi orijinal görünümü geri kazandıracaktır' önerisi sunuluyor.
Apple'ın yeni titanyum kasası tanıtımda şunların altı çizilmişti:
''Titanyum kasanın incelikle tasarlanmış zarif yüzeyi hassas işleme, kumlama, fırçalama ve püskürtme süreçleriyle elde ediliyor. Titanyum kasa, katı hâl difüzyonu sayesinde yeni bir alüminyum iç iskeletle birleşiyor. Sektöründe öncü bu inovasyon iki farklı metali inanılmaz bir güçle bir araya getiren termomekanik bir işlemin sonucu.”
iPhone 15 modellerinin Türkiye fiyatları
iPhone 15
128 GB: 49.999 TL
256 GB: 53.599 TL
512 GB: 61.999 TL
iPhone 15 Plus
128 GB: 56.999 TL
256 GB: 60.999 TL
512 GB: 68.999 TL
iPhone 15 Pro
128 GB: 64.999 TL
256 GB: 68.999 TL
512 GB: 76.999 TL
1 TB: 84.999 TL
iPhone 15 Pro Max
256 GB: 76.999 TL
512 GB: 84.999 TL
1 TB: 93.999 TL
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