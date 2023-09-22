Apple'dan 94 bin TL'ye alınacak iPhone 15 Pro Max'e renk uyarısı

Yayınlanma: 22.09.2023 - 10:48

Güncelleme: 22.09.2023 - 10:48

Apple iPhone 15'leri tanıttığı etkinlikte pro modellerde farklı bir tasarım tercih etmişti. İlk kez titanyum kasa tercih eden Apple, sağlamlık ve hafiflik konusunda diğer modellerden çok daha iyi olduğunu aktardığı iPhone 15 Pro'lar için uyarı paylaştı.

APPLE'DAN iPHONE 15 PRO'LAR İÇİN YAĞLI GÖRÜNÜMÜ GİDERME ÖNERİSİ

Yapılan uyarıya göre iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için tercih edilen titanyum tasarım uzun kullanımda parmaktan gelen yağ ile renk değiştirebilir. Bunun olmaması için 'hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle telefonun silinmesi orijinal görünümü geri kazandıracaktır' önerisi sunuluyor.

Apple'ın yeni titanyum kasası tanıtımda şunların altı çizilmişti:

''Titanyum kasanın incelikle tasarlanmış zarif yüzeyi hassas işleme, kumlama, fırçalama ve püskürtme süreçleriyle elde ediliyor. Titanyum kasa, katı hâl difüzyonu sayesinde yeni bir alüminyum iç iskeletle birleşiyor. Sektöründe öncü bu inovasyon iki farklı metali inanılmaz bir güçle bir araya getiren termomekanik bir işlemin sonucu.”

iPhone 15 modellerinin Türkiye fiyatları

iPhone 15

128 GB: 49.999 TL

256 GB: 53.599 TL

512 GB: 61.999 TL

iPhone 15 Plus

128 GB: 56.999 TL

256 GB: 60.999 TL

512 GB: 68.999 TL

iPhone 15 Pro

128 GB: 64.999 TL

256 GB: 68.999 TL

512 GB: 76.999 TL

1 TB: 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max

256 GB: 76.999 TL

512 GB: 84.999 TL

1 TB: 93.999 TL