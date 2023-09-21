iPhone 15 Pro Max almak isteyenlere kötü haber

Yayınlanma: 21.09.2023 - 09:41

Güncelleme: 21.09.2023 - 09:41

Apple, heyecanla beklenen yeni akıllı telefonlarını geçtiğimiz hafta düzenlediği özel etkinlikte resmi olarak tanıttı. 12 Eylül’de resmi olarak tanıtılan iPhone 15 modelleri, kısa süre önce önsiparişe açıldı. Yeni iPhone’ların önsiparişe sunulmasıyla birlikte bu telefonların satış performansı hakkında ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

iPhone 15 Pro’nun geçtiğimiz yıl muhteşem bir satış performansı sergileyen iPhone 14 Pro’dan bile daha fazla ilgi görüyor olması Apple için iyi haber olsa da önemli bir yükü de beraberinde getiriyor. Çünkü bu yoğun talebi karşılamak eskisi kadar kolay değil. Üstelik bu yıl Apple yeni iPhoneların üretimine normalden de geç başladı. Bu da özellikle iPhone 15 Pro Max modelinin ciddi stok problemleri yaşamasına sebep olabilir.

Apple’ı bekleyen bu büyük probleme, Apple ile ilgili analizleriyle tanınan ünlü analist Ming-Chi Kuo çekti. iPhone 15 Pro Max’in en çok ilgi gören model olduğunu ve iPhone 15 Pro modellerinin satışlarının iPhone 14 Pro’nun önünde seyrettiğini doğrulayan Ming-Chi Kuo, bu yoğun ilgi sebebiyle bu telefonların teslimat sürelerinin uzayacağını söylüyor.

Apple’ın bu telefonların üretimine geçtiğimiz yıla kıyasla bir ay daha geç başladığına dikkat çeken Ming-Chi Kuo, bu yüzden iPhone 15 stoklarının Apple’ın umduğu kadar dolu olmadığını, bu yüzden de çok yakında bir stok probleminin ortaya çıkabileceğini söylüyor.