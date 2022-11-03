Apple, iPhone 15'te kendi modemini kullanmayacak
Apple'ın iPhone 15 serisi için kendi modemini kullanmayacağı söylendi. Qualcomm tarafından yapılan açıklamada, Apple'a modem üretmeyece devam edeceği duyuruldu.
Apple pek çok cihazında kendi ürettiği donanımlara güveniyor olsa da Qualcomm ile yıllardır süren bir ortaklığı da söz konusu. iPhone 14'ler daha yeni tanıtılmış olmasına rağmen iPhone 15 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni ortaya çıkan bilgiler Apple'ın 2023 planlarını su üzerine çıkarttı.
APPLE KENDİ ÇİPİNİ ÜRETMEDE BAŞARISIZ OLDU
Bu noktada 2023 yılının eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi için Apple'ın kendi modemlerini kullanacağı söylenmişti. Şimdi ise Qualcomm tarafından doğrulandığına göre Apple'ın modemlerini yine şirket üretecek.
Qualcomm'dan modem çiplerini tedarik etmeye devam edecek olan Apple'ın kendi çiplerini kullanacağı iddia edilmişti. Bunun nedeni ise Apple'ın Qualcomm'a olan bağlılığını azaltma çabaları olarak gösterilmişti.
Apple analisti Kuo'ya göre şirket 5G modem çipi geliştirmede başarısız oldu ve planlar değişti. Yani Apple bu nedenle Qualcomm'un çiplerini en azından 2023 yılındaki iPhone 15 serisinde kullanmaya devam edecek.
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