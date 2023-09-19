Apple'ın Android telefonlardan kopyaladığı iPhone 15 özellikleri

Yayınlanma: 19.09.2023 - 12:54

Güncelleme: 19.09.2023 - 12:54

Apple'ın iOS işletim sistemi ve Android her zaman kıyaslanıyor. Birbirlerinden bazı orijinal özellikleri kopyalayan şirketler, her zaman da eleştiriliyor. Apple da zaman zaman yıllardır Android cihazlarda olan özellikleri iOS'a yepyeni bir özellik gibi getiriyor olmasıyla topa tutuluyor.

Donanımhaber'de yer alan ayrıntılara göre bu kopyalama durumu iPhone 15 serisinde de yaşanıyor. İşte Apple tarafında daha önce olmayan ancak Android tarafının bir süredir kullandığı beş temel özellik:

3D VİDO KAYDI: HTC EVO 3D

Bir zamanların popüler akıllı telefon üreticisi HTC, en iyi dönemlerinde endüstri için sarsıcı yenilikler yapan bir firmaydı. Android tarafında 3D video kaydını 2011 yılında tanıtan ilk telefon olan HTC Evo 3D, teknolojik sınırlamalar nedeniyle döneminde sınırlı bir ilgi gördü. 3D video ve 3D resim konsepti o dönem de oldukça ilgi çekiciydi ancak görünüşe göre Apple'ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile gelen Spatial Recording, bu özelliğin ana akım haline getirebilir.

USB-C ÖZELLİĞİNİ GETİRMEKTE DİRENEN APPLE'A KIYASLA LE 1 VE LE 1 MAX

Bu yılın pek çok kişi için en büyük "sürprizi" iPhone 15'in USB Type-C portu ile gelmesi oldu. Apple, 2012'den bu yana ilk kez Lightning portu dışında bir konektöre sahip bir iPhone tanıttı. Tüm bunlar AB'nin baskısı sayesinde gerçekleşmiş olsa da oldukça uzunca bir süredir Android dünyası USB-C portunu kullanıyor. İlk olarak LeEco’nun 2015 yılında Le 1 ve Le 1 Max adlı Android telefonlarında gördüğümüz USB-C, o tarihten beri Samsung, Xiaomi ve diğerleri için bir standart haline geldi.

TASARIM TARAFINDA PRO MAX'LERDE GEÇİLEN TİTANYUM ÇERÇEVE: ESSENTIAL PH-1

Bir akıllı telefona titanyum çerçeve getiren ilk Android telefon Essential PH-1 olmuştu. 2017 yılında Essential PH-1, döneminin en şık görünen cihazıydı. Cihazı üreten Essential Products, Android'in kurucu ortağı Andy Rubin tarafından yaratılmıştı. Ancak firmanın ömrü kısa sürdü. 2020 yılında kapatılan firmanın marka hakları 2021 yılında Carl Pei'nin Nothing girişimi tarafından satın alındı. Titanyum çerçeve ise çok fazla gördüğümüz bir şey değil. Titanyum sadece paslanmaz çelikten daha güçlü değil, aynı zamanda daha hafif ve korozyona karşı daha iyi direnç özelliklerine sahip. Bu arada Galaxy S24 Ultra'nın da titanyum çerçeveye sahip olacağına dair sayısız söylenti bulunuyor.

KESİNLİKLE İLK DEĞİL: PERİSKOP KAMERA SENSÖRÜ HUAWEI P30 PRO

iPhone 15 Pro Max, görüntü kalitesi ve ayrıntıların korunması açısından standart bir zoom kameradan daha iyi çalışan periskop zoom kamera ile geliyor. Bu özellik, 2019'da piyasaya sürülen Huawei P30 Pro da dahil olmak üzere çoğu üst düzey Android telefonda yaygın olarak kullanılıyor. Yeni periskop kamera ile iPhone 15 Pro Max'in optik yakınlaştırması daha iyi sonuçlar sağlayacaktır.

SESLİ/SESSİZ ANAHTARI YERİNE GELEN ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR DÜĞME GALAXY S8

Galaxy S8 serisi ile Samsung, bir düğmeye basıldığında sanal asistanını devreye sokan Bixby düğmesini tanıttı. Piyasaya sürüldükten bir süre sonra düğme kişiselleştirilebilir hale geldi ve Bixby dışında kamera veya bir uygulamayı açmak için kullanıldı. Note 10 serisinden bu yana Samsung cihazlarında Bixby veya benzeri bir tuş olmasa da artık iPhone 15 Pro’larda benzer işlevlere sahip Eylem düğmesi bulunuyor.